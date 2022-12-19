超前部署第三人生 幸福樂齡我做主

將企業的影響力，傳達至所有關係人，與高齡NGO組織交流，談論未來生活理想保障，打造高齡人生防護網，創造社會共好願景。

「這是比保單成交更大的收穫！」年輕的國泰人壽業務員，在為70歲的阿嬤完成保單健檢後，一起伴陪玩失智預防小遊戲，當阿嬤順利通關後，露出孩子般開心的笑容。

「當業務員真心關懷客戶，成為客戶的『新家人』時，是超越血緣關係的存在。」

隨著超高齡社會到來，失智症的盛行率也將升高，國泰人壽透過VR虛擬科技，讓業務員實際體驗失智者眼中的世界，進而將心比心，同理他們的行為與感受。 圖／國泰人壽提供

內政部於2021年8月公布國人生命表統計，台灣人平均壽命攀升至81.3歲，台灣也成為全世界「老得最快」國家之一！預計2025年後更將跨入「超高齡社會」，屆時有五分之一的人口超過65歲。國人越來越長壽，面對高齡問題與少子化雙重夾擊，做為「人生風險防護網」的壽險業該如何因應？

國人平均餘命變長，養兒防老觀念不在，更應思考保障未來的樂齡生活，做好理財規劃，不單純只靠兒女奉養，並時時有心理上的陪伴與安全感，才能開啟精彩的第三人生。國泰人壽定錨「E‧P‧S」新戰略，以「Elder Friendly 友善高齡 x Protection First 保障優先 x Sustainability 永續實踐」建構策略藍圖。

國泰人壽為高齡者提供「心保障」， 更提升保險事前預防「新價值」，也推動保險從業人員「薪轉型」，透過新科技，鼓勵大眾永續地球也永續自我，打造超高齡社會的最佳解方。

為了拉近健康與民眾的距離，國泰人壽設計「FitBack 健康吧」健康計劃，陪伴大眾實踐「好好生活」。 圖／國泰人壽提供

超高齡社會近了 「不老」精神接招

友善高齡的第一步，從同理和了解開始。為瞭解高齡者的需求，國泰、政大與PWC資誠會計師事務所共同合作，從「身、心、財」角度，進行「人生風險趨勢調查」，發現不同世代認為「身體健康風險」發生機率與嚴重程度皆為最高。

其中，「心理健康」成為65歲以上族群關注的第二項風險，許多長者擔心少子或無子會導致「孤獨老」，如何提供他們心理上的陪伴與安全感？需要整個社會一起來關注。

根據弘道老人福利基金會觀察，台灣原本就有敬老、善良、富人情味的社會風氣，並且早在10多年前就開始按照世界衛生組織提出的8大面向，推行高齡友善計畫，至今已佈達22縣市、覆蓋率100%，堪稱全球之冠。

「台灣在友善高齡方面已有一定的基礎，但大多數民眾對於退休金、醫療照護、銀髮營養等高齡生活需求，還處在『知道，但是做不到』的階段。」弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，如何讓大眾「有感」、設計機制鼓勵民眾提早預備熟齡生活、降低失能失智等危險因子，是社會下一步要努力的方向。

李若綺執行長並指出，隨著家庭人口結構改變，單身、選擇性獨居比例增加，未來國人一個人獨居的比例只會越來越高。「但是一個人住不代表孤獨，沒有社交生活圈，才是孤獨。」

民眾若擔心「老後錢不夠花、活著不健康、退休後沒事做」，建議務必要及早找到自己理想老後的生活型態、培養興趣、做好財務管理。「30歲開始都不嫌早，千萬別等到真的老了才來規劃。」

人生下半場不焦慮 一起陪伴守護的新家人

陪伴中高齡一起幸福樂齡，國泰人壽早已意識問題，定調「E‧P‧S」新戰略及業務員轉型，一起實際陪伴保戶促進健康。

其中「Elder Friendly友善高齡」，國泰人壽效法日本經驗，要讓業務員成為保戶的「新家人」。首梯培訓650 位種子業務員，不僅具備高齡照護、精準醫療等健康知識，還能用心關懷長者、創造共好，偶爾還能替代家人陪伴長者，讓照護者可以有喘息的機會。

業務員從理財規劃師，延伸到日常陪伴的新家人關係，國泰人壽擬議透過底薪保障、獎勵制度等方式，推動保險業務員「薪轉型」，如此才能上下一心，提升保險事前預防「新價值」，也為高齡者提供「心保障」。

至於「Protection First 保障優先」，國泰人壽發現，許多高齡者的保單都是「很久以前買的」，不足以支付未來的醫療開銷，但想要補足保障缺口，往往會遭遇「體檢不過、想保也不能保」窘境，國泰人壽開發新型高齡產品，包括長者最需要住院醫療保障、防癌險、長照險，用「保障優先」陪高齡者安度晚年。

此外，隨著失智症的盛行率也將升高，銀髮族想要活躍老化，需要社會多一點貼心。「體驗一下，如果有一天你失智了，你的世界將會變成什麼樣子？」國泰人壽透過VR虛擬科技，讓業務同仁實際體驗失智者眼中的世界，進而將心比心，同理他們的行為與感受。

截至2021年底，國泰人壽已有1.4萬名業務員接受訓練，成為國健署認證的「失智友善天使」，是失智相關知識的訊息傳遞者，也是社區守望者，能夠隨時提供失智家庭一臂之力。

「儘管從現實奔赴理想彼岸，並非一蹴可及，但只要對準方向定錨後，就能激發出勇氣和潛力。」

國泰人壽的業務員遍布全台，當業務員真心關懷客戶，成為客戶超越血緣關係的「新家人」，客戶的子女會看，鄰居、朋友也會看，建構由下到上的高齡防護網，高齡化社會也就不再焦慮。

為讓中高齡世代輕鬆面對人生下半場挑戰，國泰人壽也推出「大人的花漾人生」網站，整合保障溝通與服務資源，除提供豐富的醫療、長照保障資訊，還有互動遊戲及服務優惠，滿足失智發生前中後各項需求。

國泰人壽為中高齡世代打造專屬「大人的花漾人生」一站式服務網站，提供豐富多元的醫療長照資訊、樂齡多元化課程、居家照護等基礎知識。 圖／國泰人壽提供

讓健康成為日常 用科技新方法創造樂活自在

超高齡社會除了要「疾病預防」，更要「創造健康」，平時養成良好的生活習慣，是維護健康的不二法門。「你今天走了幾步?」、「昨晚睡得好不好?」為了拉近健康與民眾的距離，國泰人壽設計「FitBack 健康吧」健康計劃，陪伴大眾實踐「好好生活」。

「許多爸爸、媽媽退休後，生活頓失重心，使用國泰人壽App參加「FitBack 健康吧」健康計劃後，她每天都忙著解鎖各式健康任務」當達標後，能累計積分兌換國泰「小樹點」、領取家樂福折價券等優惠獎勵，覺得「生活突然明亮了起來」，小小目標完成帶來大大快樂，和親友、子女之間的話題也變多。

「FitBack 健康吧」健康計劃推出以來，累計超過80萬用戶，其中，40歲以上會員佔約6成、60歲以上的會員也超過1成，甚至還有7旬長者天天透過「FitBack 健康吧」健康計劃記錄健康，讓忙於工作的子女透過APP了解長輩的健康狀況。

同時，透過多元的健康任務與數位技術串接，讓使用者更方便進行健康管理，目前超過7成進行睡眠管理的用戶可以維持6-8小時的良好睡眠，超過6成上傳心率紀錄的用戶會維持每週連續20分鐘以上的運動，顯示用戶在使用「FitBack 健康吧」健康計劃後生活也變得更健康。

「FitBack 健康吧」健康計劃推出以來，累計超過80萬會員用戶，其中，40歲以上會員佔了約6成。 圖／國泰人壽提供

不只如此，國壽亦針對亞健康族群提供疾病預測與介入照護服務，協助保戶維持健康體況或延緩體況下降。例如：透過認知檢測科技工具，協助保戶掌握認知功能狀態，遠離失智風險；另亦針對三高族群提供遠距關懷、分級照護，協助保戶控制三高，避免體況惡化。

「保險業必須注入新思維，才能找到新的解決方法！」迎向超高齡社會新挑戰，傳統的方法已不足以解決新問題。

透過業務員的在地服務，即時將資源帶入，與保戶建構長期穩定的交流與信任，更能加速實現「青銀共創、互利共生」的美好願景，再搭配能夠促進健康、強化照護與賦能的新科技，以及符合長者需求也對社會產生正向外溢效果的終身保障，友善高齡的共好社會，已然悄悄成形。

國泰人壽要讓業務員成為客戶的「新家人」時，加速實現「青銀共創、互利共生」願景，打造友善高齡的共好社會。 圖／國泰人壽提供

更多勇敢故事，國泰人壽60週年「未來，勇不設限」：https://event.udn.com/cathaylife60/index.html#home