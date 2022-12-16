駕馭數據成就服務 保障再升級

透過市調了解人生風險輪廓與保戶需求，提出前瞻性保障計畫，讓「以人為本」的精神，賦予「數據」溫度，在對的時間提供最需要的保障。

面對形形色色的金融服務與商品樣式，要如何找到貼近自身需求的產品？「不用等客戶開口，提早看出需求」，從國泰人壽業務打開「NAP新業務平台」（New Agent Platform）那一刻起，讓「以人為本」的精神，賦予「數據」溫度，為每位保戶提供恰如其分的服務。

透過數據分析、貼標及預測模組，國泰人壽將資料整合串接，讓保戶獲得標準化、一致性的個人化體驗，更避免過去必須重述來龍去脈，或被推薦不需要商品的困擾，創造超越客戶的期待。

近年拓展成「CaaS國泰即服務」（Cathay as a Service）為核心服務的生態圈，將創新金融服務，融入多元生活場景，無論旅遊、購物、醫療等情境，國壽隨時隨地滿足客戶需求，在對的時間提供最需要的保障，向「保險加科技、幸福更靠近」願景邁進。

「每一次改變，為的不僅是優化體驗，更要讓服務持續升溫。」身為台灣壽險業龍頭，國泰人壽於2018年底就推動數位轉型，有了數據加持，讓業務提前熟悉客戶，與任何人都能立刻成為一見如故的熟客。

CaaS國泰即服務，串聯國泰全集團並偕同異業夥伴，全力打造多元服務生態圈。 圖／國泰人壽提供

以人為本的金融服務 提供解方是最終目標

順應社會脈動，國泰人壽積極滾動式開發新商品服務，例如因應超高齡社會、疫情時代，發展各項數位金融工具，讓客戶即使面臨環境挑戰，也不受限制，輕鬆享受愜意生活。

政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆指出，以人為本的金融服務，主要考量兩大部分，其一是載具設計以客戶角度出發，提供最便利情境，比方針對高齡者，能自動切換服務模式，用最適宜方式溝通；其二是產品服務本身，金融業者須憑藉專業，預先體察客戶需求，與時俱進地研發所需產品。

「創新、安全之間拉鋸是最大挑戰！」受限主管機關高度監理，創新之路不免多了框架。彭金隆提到，金融業若有閃失，影響層面較大，於是改革過程，比其他行業更艱辛也須更周延。

因此金融業的創新，需要的是負責任的創新。他形容，身為市場領先者，猶如長跑競賽衝第一，沒人在你前方，須有遠見地描繪未來願景，其中關鍵環節「失之毫釐、差之千里」，過程得不斷嘗試，考驗風險承受力，跟決策者的膽識、能力，及對未來的判斷。

台灣即將邁入超高齡社會，國泰人壽結合暖心服務與數位科技，陪伴長者安心享老。 圖／國泰人壽提供

2021年面臨疫情衝擊，讓各行各業宛如按下了暫停鍵，但超前部署的國壽迅速推出「CVX泰好保」遠距投保平台，業務員透過「NAP新業務平台」與客戶使用「國泰人壽App」即可線上完成保險服務，並通過金管會保險局審核，成為首家提供全方位遠距保險服務的業者，讓營運、服務不中斷，客戶、業務都安心。流程便捷且突破時空限制，疫情嚴峻期間國壽新契約有4成來自「CVX泰好保」遠距投保平台，「國泰人壽App」更多次榮登金融類App下載前三名。

「客戶更新App 3秒鐘，背後3萬個小時不為過」國泰人壽表示，數位工具締造優異佳績，也要確保客戶滿意，憑藉數位團隊控管品質，對風險管控嚴格把關，且不斷透過教育訓練，讓所有同仁上手，有70歲資深業務員直言「我練了50次，總算把它學會了」，充分說明不分年齡參與數位轉型的高度意願。

綜效金融生態圈 國泰服務再加值

轉型要成功並非一步登天，而是取決於最初的布局與策略。國泰人壽的數位轉型源自全集團的戰略目標，以「國泰即服務」生態圈概念，注入其他子公司、外部回饋的活水，打造金融服務場景，將轉型成效最大化，再優化自身商品與服務。

國壽近年不斷嘗試創新金融服務，以「場景金融」為概念，催生出結合生活場景、金融保險需求的「場景保險」，例如當客戶在網路訂機票、旅遊行程時，可一站式投保旅平險，或將銀行定存利息用來購買小額保險，一站式整合多元金融體驗，讓客戶在任何日常消費、生活場景，都能享有附加價值服務，用最簡易、便捷方式，強化保障。

國壽也以建構健康生態圈為例，與醫療、商家、關企等外部夥伴攜手，共同促進國人健康習慣，並從新的商機和營運模式中，開創數位新局。

隨著台灣將邁入超高齡社會，如何安心養老，成為國泰人壽關心焦點，因此發揮集團優勢，串聯內外部資源，包括與集團醫院合作視訊診療、AI醫療數位影像判讀等，並讓業務學習照護、醫療等健康知識，以暖心服務結合科技力量，讓業務員從過往「風險管理師」角色，轉為守護保戶「新家人」，在背後為保戶撐傘。

「CaaS國泰即服務」生態圈，以數據出發，整合全集團資源，攜手各家合作夥伴，在各種生活場景，用創新金融科技拓展服務，全方位滿足客戶需求。 圖／國泰人壽提供

國壽更力圖以促進健康、事先預防角度，推出「FitBack健康吧」健康計劃，除了鼓勵多走路，並與30多家企業跨界合作，串聯健康數據，合力拓展健康生態圈，讓會員增進健康之餘，還享有獎勵優惠，提升健康正循環，目前已吸引近70萬人加入，累積6千億步數，年底將朝80萬名會員邁進。

國壽同時透過數據分析、風險預測模型，為客戶檢視家族遺傳病史、三高疾病等風險因子，為亞健康客戶，提供健康方案，扭轉過往保險事後補償機制，而以事先防範協助健康管理，讓保戶從容迎接樂齡生活。

轉型沒有終點 最佳體驗是終極目標

面對市場急劇變動、科技日新月異的當下，國泰人壽保持「以人為本」初心，透過數據、服務及保障，持續開發便捷強大的數位工具，呈現金融科技的潛力及願景。

金融科技有許多想像，就像是一場無限賽局，「比的是在場上撐的最久才叫贏」國泰人壽相信，在以人為本的金融產業，將始終秉持初衷，以體驗至上為原則，透過數據、科技及智能驅動，落實創新金融保險服務，給予客戶、同仁不斷優化的嶄新體驗。

邁入60週年的國泰人壽，秉持「你比你想的勇敢」精神，將創新、改革決心，從裡到外落實到所有員工日常，鼓勵所有同仁勇於突破，大膽提出創見，讓「保險加科技、幸福更靠近」的理念，不只是口號，而是客戶真實有感的體驗，在下一個十年，國泰人壽持續進化，善用數據科技力量，為客戶打造無所不在的金融服務。

更多勇敢故事，國泰人壽60週年「未來，勇不設限」：https://event.udn.com/cathaylife60/index.html#home