工研院示警「一短二中」國際趨勢 提六大策略搶新機

工研院今（29）日舉辦「2023年臺灣製造業暨半導體產業景氣展望記者會」，由於通膨、疫情、俄烏戰爭等多重不確定因素衝擊下，明年全球經濟景氣前景未明，經濟成長遇逆風，四大業別成長收斂。工研院示警，2023年臺灣須開始留意「一短、二中」的國際趨勢，並針對「氣候風險、核心關鍵技術管制、超高齡社會」提出六大策略，建議企業搶得新機。

工研院指出，在短期趨勢上，氣候風險將驅動產業數位與淨零雙轉型。國際淨零碳排與永續經營趨勢，驅動產業、企業數位與淨零雙轉型，因此企業如何藉由去「碳能源」、「產業及能源效率」、「運具電氣化」及「負碳技術」等四大路徑實現淨零排放目標，提升我國產業競爭力。

在中長期，關鍵技術管制將引發產業連鎖效應。美國近年藉管制關鍵技術出口措施，圍堵中國大陸，以鞏固美國科技領先地位，引發產業朝向二元體系發展，國際競爭加劇。新禁令引發國際市場對於分散生產基地風險的關注，「去臺化」議題發酵，為我業者生產製造布局帶來壓力。

長期上，超高齡化進程加劇社會經濟負擔。依國發會8月最新推估，我國將提早在2025年即邁入超高齡社會，預估至2070年每1.1位工作人口須負擔1位老年人口，社會經濟負擔將明顯加重。

面對氣候風險，工研院有兩大建議。第一，聰明用電提升能源使用效率。技術突圍、加強投資有利綠色能源發展，惟節約能源的成本遠比運用綠色能源發電成本更低。建議我產官學研協力，結合5G、AIoT等數位科技，協助業者強化用電管理、導入已成熟的能源管理解決方案，藉聰明用電提升能源使用效率，以數位科技成就永續。第二，把握行為改變帶來綠色商機。淨零永續目標有賴行為改變降低碳排，將帶動新型產品與服務需求，並進而促使產業鏈發生結構性的變化。建議我業者及早導入預循環模式（Pre-cycling）概念，探索具永續價值之商業模式，專注於製造環境友善之綠色商品及服務，將有利於國際綠色製造浪潮中搶得新綠色商機。

面對核心關鍵技術管制，工研院有兩大建議。第一，發展「臺灣+1策略」。美中角力下，未來將形成兩個世界、多個系統，我業者要有多方劇本，以應對變遷與挑戰。建議我業者思考「臺灣+1」策略，以臺灣總部主導研發與運籌整合，與海外負責生產與行銷佈局，藉此兼顧技術發展與產品供應鏈之韌性與效率，從Made in Taiwan走向Made by Taiwan，成為全球的韌性產業生態鏈不可缺的重要夥伴。

第二，盤點我國關鍵技術中長期人才需求，擘劃我國關鍵技術科技人才布局。美中科技競合促使各國陸續修訂法案，保護國家戰略產業與技術發展。在國際競爭加劇下，擁有豐沛科技人才攸關我研發實力，建議我政府與產業協力引進我國關鍵技術之中長期人才需求，超前布署科技人才資本，形塑全階段育才、留才及攬才生態系統，擎劃未來科技布局。

面對超高齡社會來臨，工研院亦有兩大建議。第一，跨界協力打造延長健康壽命生態系。面對未來長照需求快速膨脹，挾我國醫療與ICT產業之國際領先優勢，拓展智慧醫療體系發展，有利緩解銀髮經濟壓力。建議政府以「促進健康」為出發，擴大計畫支持前瞻技術、照護服務場域、穿戴裝置與機器人等高科技技術導入，推動跨業跨界合作，共同打造延長健康壽命生態系。

第二，建構可信任AI人工智慧倫理發揮數據與資料價值。我國累積高價值巨量的健保數據資料庫及醫療影像資料，惟如何在確保AI人工智慧的可信任性下，將其轉化成有價資訊十分關鍵。面對AI人工智慧技術逐漸成熟與應用廣泛擴散，現國際機構及多國政府已陸續公布「可信任AI的倫理準則」，建議我政府可參考國際文件，建造接軌全球的可信任AI生態系發展藍圖，藉臺灣ICT產業及AI新創之優勢，發揮健康大數據價值。