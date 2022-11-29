快訊

較上周二略降5%！本土+1萬7240例 49例境外、21死

柯文哲12月回醫院！台大醫院院長曝職務「沒有行政職」

忘不了網友圍剿！「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓 房東證實了

加工處助廠商數位轉型 培育近百位高階經理人

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
華泰電子與新亞洲儀器，以高階AOI技術輔助SMT人員降低覆判，提升生產品質暨效率。記者鍾泓良攝影
華泰電子與新亞洲儀器，以高階AOI技術輔助SMT人員降低覆判，提升生產品質暨效率。記者鍾泓良攝影

經濟部加工處與資策會合作為協助區內廠商數位轉型，首創全國首座「數位轉型共創基地」，推動數位轉型共創實證課程，輔導南部廠商運用新興科技數位轉型，今年培育南部數位轉型長47人、數位轉型顧問48人，以及促成6案數位轉型POC示範案例，廠商資源投入6,280萬元。

今年已邁入第二年的數位轉型共創實證課程所衍生的6組POC概念驗證，如華泰電子與新亞洲儀器，以高階AOI技術輔助SMT人員降低覆判，提升生產品質暨效率；華彩塗料與惇凰科技，建構塗料酸鹼值自動檢測，大幅降低塗料生產過程所需時間與材料成本，並將第一線人員調色經驗，透過數位化保留；穎崴科技與兆米智慧，運用AI以提高探針產品瑕疵檢測速度，並降低人員覆判機率提升良率。

另外，在全球數位轉型浪潮中，加工處攜手資策會協助廠商運用5G、AIOT等數位科技，提升企業產業創新能量，今年促成十組資服業與製造業者跨域合作，推動企業轉型升級，並輔導12家（18案）區內廠商申請政府補助及獎項等資源，六案獲得政府資源。

如佳凌科技過往採用人力將NG品分類，加工處協助媒合佳凌科技與華成自動化合作，整合廠內各工作站機台，並規劃導入協作機器人協助機台上下料作業，以達節省人力物力，擴大產線效能。

另外也協助維勝特公司規劃B2C線上銷售平台、3D展覽館，以創造企業面對終端消費者的新商機。同時，輔導園區內事業申請政府資源，今年共獲得近1,300萬元補助款，為新創企業活絡商機創造管道。

加工處攜手資策會協助南部地區廠商數位轉型，成果豐碩，未來將持續服務企業，親訪廠商了解營運需求、媒合數位轉型企業合作、親訪廠商了解入區空間需求，更將協助企業拓展海外商機資訊。

資策會

延伸閱讀

萬事達卡 強化FinTech 拚創新

台灣大推ICT賦能 拚循環經濟

華碩攻智慧醫療 再傳捷報

資策會：高虹安論文涉侵權 辛辛那提大學尚未回應

相關新聞

通膨可控？央行總裁楊金龍：若新台幣平均貶6% CPI最多增0.3個百分點

全球高通膨籠罩，在新台幣貶值下，又加深輸入型通膨壓力，中央銀行總裁楊金龍今（29）日赴中央研究院專題演講表示，今年新台幣...

低碳轉型大不同 企業四大轉型策略與實務解析

在超過135個國家、占全球九成國內生產總值（Gross Domestic Product, GDP）、涵蓋88%全球溫室...

加工處助廠商數位轉型 培育近百位高階經理人

經濟部加工處與資策會合作為協助區內廠商數位轉型，首創全國首座「數位轉型共創基地」，推動數位轉型共創實證課程，輔導南部廠商...

10月工業生產負成長3.6％ 零售業營業額增2.1％

主計總處發布國情統計，111年10月工業生產指數較去(110)年同月減少3.6％；批發業營業額1兆642億元，年增4.3...

民眾買車多了一項撞擊指標 首輛測試車是祕密客買的

消費者在購買新車時，挑選的除了品牌、車款、價格與性能之外，最重要的考量之一就是「安全性」，但安全性的標準，過去消費者只能參考紙面上的數據、安全氣囊數量，未來新增一項指標就是經「撞擊測試」檢驗的「新車安全評等」。

流通商戰／超商老東西新做法 7-11推現煮滷味 萊爾富更把街頭點心搬進店

便利超商的服務雖然日新月異，但要掀起畫時代的流通革命不再容易，超商業者只能絞盡腦汁不斷推陳出新。近來業者不約而同鎖定「老東西、新做法」策略，要讓超商鮮食不再只是單純的充飢，除了多樣化，更要品牌化。 其中7-ELEVEN在鮮食上下了很大功夫，不只與新加坡米其林一星「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」攜手，開發現煮滷味，還跟知名火鍋品牌馬辣合作，推出帶來全新「麻辣燙」熱食新選擇。而全家和萊爾富也跟進推出新型態熟食區，前者在減少關東煮比例的同時，讓各家門市可彈性對應商圈特性，推出不同商品滿足消費者餐食需求，後者則首創開賣街頭點心，讓差異化發揮到極致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。