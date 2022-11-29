科技業國外業務到底有多賺？年資五年平均年薪破70萬

日前有網友在社群論壇Po文求問，看到朋友擔任科技業國外業務，常常去哪裡打卡吃好的玩好的，還有高檔休閒娛樂，如此愜意的工作型態令人羨慕不已，很好奇科技業的業務到底可以賺多少？自己是不是該考慮轉行？

此文一出，釣出許多前輩紛紛回文「科技業國外業務起薪從55000元到當上業務經理一個月10~12萬，滿賺的但壓力大」、「外商業務24小時on call因為時差問題，有時候被客戶催半夜要去工廠跑產線，每個月的公司會議壓力也很大，只會要求業績越來越多，標準也越來越高」；熱心網友紛紛獻策原Po該如何面試進入科技業「面試前要分析產業公司職缺跟你自己的優劣，這就是你的應徵動機」、不過也有擔任PM的文組生直白點出「不太建議新鮮人直接進科技業啦，除非有找到願意帶你的前輩，否則很容易手忙腳亂」。

1111人力銀行發言人黃若薇今（29）日表示，國外業務必須具備良好銷售能力、市場情報蒐集的能力、解決客戶問題及需求的能力，以及開發客戶與訂單處理的能力，如果想拚高薪，建議科技業是首選，因為產業特性使然，若有工程師技術底加上外語能力，年薪動輒突破百萬元者亦為常見。

1111人力銀行匯整不同產業的「國外業務人員」年均薪資發現，工作資歷不到一年，年薪就有57.5萬元，相較於勞動部初任人員薪資統計，去（2021）年畢業生平均起薪3.2萬元乘以14個月推估約莫將近45萬元，國外業務人員起薪明顯高於社會新鮮人均薪將近30%，顯見從事國外業務工作，薪資收入成長空間極大，若年資累積到五年以上，平均年薪可突破70萬元，尤其是含金量高的科技業，有了豐厚的人脈及客戶資源，後期職涯的薪資曲線成長速度更是驚人，相當適合外語流利又想挑戰高薪的求職者。

黃若薇建議，嚮往高薪的轉職者，想要晉身科技業，必須從「配合度」、「執行力」、「高ＥＱ」這三點自我檢視是否合適，本身具備熟悉產品、外語優勢的硬實力以外，能夠配合公司銷售目標使命必達，在客戶與公司之間扮演稱職的溝通角色，長時間下來身心都必須頂住壓力，才能領得多領得久。