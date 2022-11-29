快訊

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

世足賽／5600倍！神人買200元運彩爽賺112萬 網暴動喊：未來人

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

美國REITs穩穩收租 力抗通膨黑天鵝

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國REITs同店營業淨利成長率季季高
美國REITs同店營業淨利成長率季季高

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝說，近期利率上升和通膨雖然侵蝕民眾房屋購買力，不過，房價變化傳導至租金價格，時間落差約一到一．五年，換句話說，在美國房市已見頂之下，預估美國的租金通膨要到明(2023)年5月才會觸頂放緩。此外，鑑於市場普遍預期美國通膨率要回落至3%以下仍需一段時間，在租約保障、價格延後反映等因素支撐下，REITs在通膨高漲甚至是停滯性通膨等情境下，所受影響相對輕微。根據統計，美國REITs同店營業淨利成長率連二季達8%以上，成長率明顯優於其他產業，力抗通膨黑天鵝。

李文孝說，REITs營運靠租金收入，承租率與租金價格才是重點，房貸利率高低影響不大，且REITs中住宅類僅佔15%，且幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，受利率走升的影響相對小，在此利基下，美國REITs企業財務體質健全，目前負債比不到30%，是歷年最低，遠低於金融海嘯55%，現金充裕。各產業的槓桿程度以旅館、自助倉儲、資料中心、工業最低，商辦、醫療、獨棟宅較高，市場平均淨負債/獲利約6倍，處於相對低檔。

李文孝表示，預估美國REITs 2023年獲利成長率達6%，仍在歷史平均之上，亦優於其他產業，其中成長動能較佳的是旅館、工業、特殊、住宅；在評價面上，目前美國REITs評價仍在偏低的位置，未來一年本益比下跌至16.8倍，處在歷史低檔，配合企業高現金流與穩健性將吸引資金。整體而言，通膨雖還在高檔，但明年第1季下滑後，Fed對抗通膨心態將轉回推升經濟，放鬆後的資金回補力道將大力推升明年股市，操作可選擇長周期下高成長及高股利的績優企業。

通膨 美國 租金

延伸閱讀

世足運彩／美國崇虛務而賈實禍？推伊朗受讓一球

力求符合電動車補助規定　現代汽車考慮攜手LG、SK在美國新設電池工廠

升息節奏放緩、資金流入刺激 法人：非投資等級債基金後市可期

Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%

相關新聞

環保署頂樓設置太陽能光電板 1年可發14.8萬度電

環保署提供大樓屋頂租賃給公民電廠，一年可以發電14萬8000度電，相當於環保署一年用電量的14%，只要樓板面積40坪、日...

10月工業生產負成長3.6％ 零售業營業額增2.1％

主計總處發布國情統計，111年10月工業生產指數較去(110)年同月減少3.6％；批發業營業額1兆642億元，年增4.3...

民眾買車多了一項撞擊指標 首輛測試車是祕密客買的

消費者在購買新車時，挑選的除了品牌、車款、價格與性能之外，最重要的考量之一就是「安全性」，但安全性的標準，過去消費者只能參考紙面上的數據、安全氣囊數量，未來新增一項指標就是經「撞擊測試」檢驗的「新車安全評等」。

流通商戰／超商老東西新做法 7-11推現煮滷味 萊爾富更把街頭點心搬進店

便利超商的服務雖然日新月異，但要掀起畫時代的流通革命不再容易，超商業者只能絞盡腦汁不斷推陳出新。近來業者不約而同鎖定「老東西、新做法」策略，要讓超商鮮食不再只是單純的充飢，除了多樣化，更要品牌化。 其中7-ELEVEN在鮮食上下了很大功夫，不只與新加坡米其林一星「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」攜手，開發現煮滷味，還跟知名火鍋品牌馬辣合作，推出帶來全新「麻辣燙」熱食新選擇。而全家和萊爾富也跟進推出新型態熟食區，前者在減少關東煮比例的同時，讓各家門市可彈性對應商圈特性，推出不同商品滿足消費者餐食需求，後者則首創開賣街頭點心，讓差異化發揮到極致。

電動機車補助／政策無縫接軌 業者給掌聲

電動機車補助政策，業者有話說。光陽執行長柯俊斌認為，政府如果要推動2030年電動機車的市占達到35%，持續補助電動機車的...

中古車汰換 將可獲碳權

除了換購電動機車可獲碳權，據了解，環保署也規劃，最快明年淘汰十年或15年以上中古汽車，並確實報廢、未進入二手車市場，且換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。