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國泰人壽與時俱進 以人為本的心意不變

撰文／ 倡議企劃 張世杰

以商品回應社會趨勢，如高齡少子化、疫情防護等，每次轉型及商品開發都期望成為先鋒者，走在社會前端，為保戶持續創造新價值。

「幾乎每年都會親自登門拜訪與我們見面，甚至從單身到現在生了 3 個孩子，都一路陪伴著我們全家！」回憶與國泰人壽之間的點滴，這是許多保戶的心裡話。

國泰人壽邁向60週年，陪伴保戶走過多個人生階段。每當保戶在生活上遭遇困難，業務員努力想辦法解決；在資訊尚未普及發達的年代，許多保戶仍能收到業務員的手寫生日賀卡。

過往無論市場多喧囂熱鬧，無論數位工具多先進便捷，甚至一場無預警疫情，拉開人與人的距離，國泰人壽堅守「保險的本質」，以「保障優先」為主要原則，讓保險更貼近個人需求、填補缺口，回歸安穩、防護的機制。

深知人身保障，會隨時代演變、年齡成長、角色變動而有所不同。國泰人壽做為先鋒者，讓每一份保險商品、每一位職場同仁，皆以「人」為核心本質，作為制訂策略、落地執行的基準，在每日生活中與他人互動，為眾人的未來超前部署，是國泰人壽相信最有意義之事。

回歸保險的本質 成為守護台灣社會先鋒者

過往臺灣利率曾經歷6%以上的時期，也是保險業以保障為主的時期，但從2008年金融海嘯之後，利率開始一路下降，逐步走進低利率時代。

在利率逐漸下探的大環境下，許多人開始尋求投資機會，「把保險當作儲蓄和理財工具」成為當時最夯的話題，訴求資產累積效果之保險商品蔚為大熱門。幾年間乍看保險業成長很快，而許多保戶對於風險控管較缺乏全局觀，僅著重在個人有意識、或較為「流行」的險種上，慢慢形成對保險產業和保戶自身都隱含較多風險的環境。

「保戶罹癌過世，親人代為申請理賠，才發現沒有壽險、醫療險，僅有一陽春型的防癌險，獲得的理賠金額有限」。從2018年，國泰人壽重新調整為「回歸保險本質，堅持客戶價值導向經營」，率先立定「人身保障」的基礎，為保戶量身分析可能會遭遇到的風險，為他們建立起完善的生命防護網。我們期許同仁在客戶服務，或商品開發時都將滿足客戶保障放在第一位，因為「給人幸福，就是幸福」。

於此同時，國泰人壽也轉變看待營收的方式，比起新契約保費FYP，更重視「新契約等價保費FYPE」，率先於市場上推出分期繳商品，同業陸續跟進。漸漸我們發現台灣逐步邁向超高齡化，但銀髮族群的保障在台灣卻常被忽略，這亦是國泰人壽可深入服務之處，於是方向更清晰，更於今年推出「Elder Friendly友善高齡X Protection First保障優先 X Sustainability永續實踐」新戰略，解決時代改變下保障缺乏的隱憂。

國泰人壽從創業六十年以來，透過經營策略的變動及業務同仁的服務，持續提供大眾提高風險意識的知識，使每一位保戶都能擁有足以應付無預警風險的能力。 圖／國泰人壽提供
國泰人壽從創業六十年以來，透過經營策略的變動及業務同仁的服務，持續提供大眾提高風險意識的知識，使每一位保戶都能擁有足以應付無預警風險的能力。 圖／國泰人壽提供

以台灣整體來看，根據壽險公會統計，台灣人近三年(108~110) 每人死亡給付金額分別為 57.8 萬元、56.9 萬元、57.3 萬元。過去五年有五百多萬保戶沒有調整醫療保額，平均日額一千元的情形也所在多有。整體來說保障相當不足，尤其，弱勢家庭大多只有一個經濟來源，當唯一的支柱若遭遇任何意外風險倒下，全家生活可能因此陷入困境。

因此執行「保障優先」策略時，盡可能從多面向、多角度著手。於內，調整企業內部資源，提供同仁薪津結構的調整與保障；於外，協助保戶防守缺口，一同面對未知風險。國泰人壽相信，讓每一位保戶，先具備足夠能力應付生活中的無預期風險，再來規劃夢想、理財和退休，這才是保險真正的價值。

掌握產品的價值 對接國際與時代一起共進

國泰人壽近年經營主軸轉變為「回歸保險本質」，剛好也和2026年即將與國際接軌的IFRS 17方向不謀而合。國際通行的IFRS 17制度，負債將反映市場利率的變動及呈現承保契約之經營成果，IFRS17財報將更貼近保險經營實質。此外，國際資本標準ICS也將在同年上路，兩者將同時為國內保險業帶來重大劇變。

國泰人壽積極規劃因應接軌策略及籌組導入團隊，擬定各階段里程碑，讓長期的馬拉松抗戰更有彈性和韌性面對未來局勢。為掌握全局，國泰人壽選擇自建系統，2021年完成第一版IFRS 17系統建置，並逐步上線試行，完全領先同業，2022年起產製IFRS17主要報表，距離主管機關規定時間表足足早了兩年，使公司具有寬裕時間進行後續測試、修正及精進優化。

不止看齊國際金融標準，也要持續強化給保戶的價值。從「事後補償」向前推進到「事前預防」，推動「健康生態圈」，陪伴保戶持續健康並打造美好質感的健康生活。

國泰人壽堅守「保險的本質」，以「保障優先」為主要原則，讓保險更貼近個人需求、填補缺口。 圖／國泰人壽提供
國泰人壽堅守「保險的本質」，以「保障優先」為主要原則，讓保險更貼近個人需求、填補缺口。 圖／國泰人壽提供

健康生態圈以「FitBack健康吧」健康計劃做為服務平台，和30多家企業異業結盟，透過Well-Tech（健康科技）應用及遊戲化設計，提供保戶多元健康促進任務，並連結國泰金融集團小樹點的回饋，獲得超過800項商品的生活享樂，讓用戶的每一步努力都值得更好的對待，目前已超過70萬名會員，累積6千億步數，若是保戶將穿戴裝置的數據上傳到「FitBack健康吧」健康計劃，每年達成健康目標還可折抵保費，「多年來的經驗告訴我們，維持健康，就是降低未來個人風險的最好方式」。

富足員工的幸福值 實踐幸福企業創造正向善循環

員工是最重要的資產，也是國泰人壽核心價值之一。「保障優先」不只對外積極展現於客戶服務，國泰人壽內部也關懷同仁的每日生活面向，根據國泰員工敬業度調查，從2018年至2020年，連續3年獲4.16好評（滿分5分）。

「以保險起家，首要之務便是從人身保險開始，提供同仁優於同業的保障」在下一個10年，將持續強化同仁自主管理與彈性的軟硬體空間，期許敬業度上升至4.2分，幸福感達8.5分以上。

「公司有福團，不只保個人，更是一圈圈擴散到父母、子女。像我家人開刀，處理理賠後，他們還很驚訝說公司的福保怎麼領的比自己保的還多。」這份心意只是一個單純的出發點——希望讓國壽每一份子在職場上衝鋒陷陣時，可以安心前行，毫無後顧之憂。

「以人為本」不只體現在保戶的服務上，更於同仁的福利中進行強化，圖中為員工內部的「好孕俱樂部」網站。 圖／國泰人壽提供
「以人為本」不只體現在保戶的服務上，更於同仁的福利中進行強化，圖中為員工內部的「好孕俱樂部」網站。 圖／國泰人壽提供

除了防患於未然，國泰人壽設立「好孕俱樂部」，協助同仁打造幸福家庭。在優於勞基法的育嬰假、陪產假之外，更贈送立即可用的大禮包給爸爸媽媽，減低新手父母剛開始無所適從的適應期。

同時，考慮到同仁生活中的零碎時間，特別增設保健室、按摩室、哺(集)乳室、圖書室，安排心理健康評估和各種舒壓課程，全方位守護身體與心靈。

「帶人首要帶心，當心凝聚在一起，組織就團結了！」近10年國壽一改以往層層匯報，一板一眼的協作形式，日益形塑出明亮、溫馨的職場文化。明亮指的是透明、公開、坦誠、守法的態度，溫馨則是放開上對下的制式管理與束縛，將每一位同仁當作策略夥伴，傾聽、討論、互相學習、彼此關懷。

改變制度和策略、改建軟硬體設施、改善心態想法，都不是一朝一夕就能做到的事，勇敢付出、持續改革的背後，是因為一路走來始終相信「給人幸福就是幸福」。國泰人壽由內而外的「保障優先」意識，把每一位同仁照顧好，那豐沛飽滿的服務精神可以影響到客戶、影響到合作廠商，甚至影響整個社會，波波漣漪回到自身，構成正向善循環。

更多勇敢故事，國泰人壽60週年「未來，勇不設限」：https://event.udn.com/cathaylife60/index.html#home

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