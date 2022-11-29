電動機車補助 不退場

「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」將於今年12月10日落日，知情官員透露，據國發會2050淨零排放路徑，「運具電動化及無碳化」是「12項關鍵戰略」一環，故而經濟部工業局的電動機車購車補助不會退場，將在現行每輛補助5,100至7,000元的範圍內，再行補助四到五年。

現行工業局電動車補助期間是2017年12月11日起至2022年12月10日止，為期五年。在補助方面，重型等級及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛補助為5,100元；採用國產電池芯加碼補助3,000元。

據悉，目前經濟部送到行政院待審的新補助方案與現有方案雷同，惟之後補助金額傾向不再區分重型或小型輕型，補助價格將落在5,100至7,000元的範圍內，補助期間四到五年。最終金額及補助期間仍待行政院審議。

官員解釋，電動機車購車補助今年底落日，電動機車市占率已逐年增加，考量若此時收手恐會功虧一簣，再加上政府提出2050淨零排放，也有運輸部門減碳及提升電動車市占率，因此已向行政院提報計畫。新方案也將首度對機車業者提供購買試乘車及維修補助共11萬元。

據悉，行政院副院長沈榮津10月在「台北市機車商業同業公會暨定檢組年度感恩餐敘」上已宣布，考量便利民眾維修保養及儲備傳統機車行轉型能量，推動補助機車行升級所需維修保養工具及試乘車，加速達成淨零排放目標，並擴大機車行取得維保商機。

政府為協助機車行因應淨零排放挑戰轉型，經濟部、環保署及勞動部開設課程及測驗，取得結訓證書，將可享有6萬元的試乘車購買補助，及5萬元的維修診斷工具補助，合計11萬元。

現行民眾購置電動機車補助共三大來源，首先是經濟部工業局每輛5,100至7,000元；其次是環保署在2023年底前汰舊換新（不分油車或電車）每輛2,000元，汰換電動機車取得碳權的收購價約2,000元；以及各地方政府自行編列的加碼預算。