中彰投分署促進中高齡者及高齡者就業績優獎名單揭曉

勞動部勞動力發展署2022「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」獲獎名單揭曉，除肯定得獎的友善企業與中高齡得獎者，更鼓勵複製成功經驗，共同建構友善職場環境。

中彰投分署轄內獲獎單位寧茂企業，有近四分之一的員工為中高齡，將「安全無虞的職場環境」列為首要職場目標，榮獲中小型企業類績優單位獎殊榮。

此外，台中市私立祐鼎勝居家式服務類長照服務機構居家服務督導賴基傑，亦獲得績優單位人員獎。中彰投分署期盼轄內更多企業、單位共襄盛舉，為建構職場友善環境盡一分心力。

中彰投分署長劉秀貞表示，勞動力發展署為鼓勵及肯定事業單位與從業人員重視中高齡及高齡人力運用議題，引導單位善用中高齡及高齡人力，營造友善職場，推出「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」。

今年以來，分署已輔導300家次、協助216家企業建構友善職場，其中寧茂企業及居家服務督導賴基傑，分別在「促進中高齡者及高齡者穩定就業措施」、「執行成效與影響力」等面向評選績優獲獎，未來也期盼藉由企業、勞工與政府三方相輔相成，共同打造友善中高齡者及高齡者的職場環境氛圍。

獲得中小型企業類績優單位獎的寧茂企業，為交流馬達變頻器、輔助控制器、客戶訂製品的研發製造與銷售服務專業廠商，曾榮獲工業界最高榮耀「工業精銳獎」。

該公司人資課長張貽翔表示，公司員工總數共160人，其中中高齡員工占了43位，因此公司特別重視友善職場環境，在硬體設備上於出貨區安裝易施力真空搬運機，在檢驗區及產線配置放大鏡，並定期進行環境監測等改善措施。

公司也注意員工的福利，積極推動勞工健康保護四大計畫，邀請專業醫師及護理師定期到場提供諮詢服務，並回聘退休員工，提供高齡者持續就業的機會。

另獲個人獎的賴基傑，同時也是私立毓得社會福利基金會總督導、社團法人台中市香柏木健康關懷協會執行長。

他表示，為減輕長照照顧者的壓力，並提升受照顧者的生活品質，積極與弘光科技大學合作導入「生活自立支援」創新模式，透過職務再設計研發輔具，如步態練習支撐帶、預防跌倒輔具學步車等，讓照服員僅需在旁陪走，既省力又確保安全，並以陪伴員的方式促進住民健康，成功翻轉照顧概念。

另對於具經驗的中高齡者及高齡者再就業，以青銀共學方式進行培訓，並促進職場留任，讓高齡者拿回工作自主權、自再就業。