股匯雙殺 熱錢大舉落跑

九合一大選後第一天「股匯雙殺」。受到大陸「白紙運動」影響，台股昨（28）日在外資以台積電為主要提款、擴大對台股賣超107億元，加權指數跌破5日與10日線，終場下跌221點或1.5%收14,556點；熱錢也自亞洲新興市場大舉落跑，新台幣匯率終場重貶1.07角，為近一個半月最大，以31.012元收盤，終止連兩升。

台股昨天成交量縮減至近三日最低2,022億元，今天恐面臨半年線14,424點壓力測試；惟昨天資金順勢轉進櫃買市場避險，櫃買指數收紅。匯市方面，大型國銀交易室主管指出，外資昨日大舉匯出至少7億美元，總成交量為15.6億美元。

昨日台股由台積電領跌，收盤大跌17.5元或3.5%收480.5元，外資賣超台積電56.2億元，是本月2日以來最高，也是昨天外資賣超金額最多的個股，連帶外資在集中市場賣超擴大至107.8億元，為本月第二大單日賣超。

德意志資產管理（DWS）亞太區投資總監及新興股票市場主管泰勒（Sean Taylor）分析，相較於韓股已反映半導體明年需求減弱，台灣半導體股仍未完全反映，且短期漲幅已高，股價偏貴。

傳產族群較抗跌，尤其上市觀光類股指數大漲2.4%，受惠於口罩令逐漸鬆綁，軍工、生醫表現也不弱。櫃買市場成為短線避風港，外資也順勢轉進，買超櫃買18.7億元，終場櫃買指數逆勢上漲1.05點或0.5%收185.39點。

法人動態方面，三大法人昨日同步站在賣方，合計賣超158.6億元。其中外資賣超107.8億元，連二賣；投信賣超6.2億元，終止連三買；自營商賣超44.6億元，連七賣。

匯銀主管指出，選後首日，國內股匯隨即上演大跌戲碼，令投資人相當驚恐，不過新台幣匯率昨天之所以重貶逾1角，主要是大陸防疫措施未如預期鬆綁，且爆發「白紙運動」，令外資憂心風險升溫，連忙自亞洲新興市場撤離，新台幣匯率也跟著人民幣匯率走弱。

匯銀主管表示，「原本外界預期，中國大陸的防疫措施可能鬆綁，但最近的發展卻不是如此，且中國人行近日又調降存準率，代表中國大陸內部的經濟狀況不如預期，人民幣匯率自然是欲振乏力。」