電動機車補助／政策無縫接軌 業者給掌聲

電動機車補助政策，業者有話說。光陽執行長柯俊斌認為，政府如果要推動2030年電動機車的市占達到35%，持續補助電動機車的購買是不可避免的選擇，若政府有意繼續補助，站在產業立場當然是樂觀其成。

電動機車業者指出，此前，業界則對經濟部擬將電動機車補助期限訂在12月10日落日頗有意見，因為補助落日後，民眾購車意願將大降，但政府若願繼續補助就應該盡速宣布，不能有補助的空窗期。若能讓政策無縫接軌，產業界會給予掌聲。

經濟部對電動車的補助對減碳至關重要，對於主管機關釋出「落日後再祭補助」的做法，業者認可，不過也強調，政府推政策要快、要具體、要有效益，就是立刻在落日後銜接新的補助做法，不能有空窗期。

三陽工業則認為，政府的補助資源應放在扶植台灣具有競爭力的產業，可以把眼光放遠一點，譬如推動電池產業鏈的開發與製造，才能建立長期的產業競爭力。在協助產業發展的方向上著力，才是可長可久的做法。

業界指出，減碳與推動產業發展雖然是兩件事，但可以並行不悖，政府制定政策可以更精確，若能扶植長久的產業競爭力，又能達到減碳的目標，效益可望極大化。