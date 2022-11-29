中古車汰換 將可獲碳權

除了換購電動機車可獲碳權，據了解，環保署也規劃，最快明年淘汰十年或15年以上中古汽車，並確實報廢、未進入二手車市場，且換購電動汽車或油電混合車，也將給予一定碳權，由具抵換需求的環評開發單位收購，市場價值可能逾萬元，預計年底前預告相關修法。

官員表示，淘汰中古車年限要訂在十年或15年以上，尚未拍板。至於收購的保底價，換購電動機車目前是1,000元起跳，未來中古汽車預計是機車的數倍，可能超過萬元，目前尚在計算中。

環保署官員表示，電動車補助由二輪的機車擴及四輪轎車，將修正「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」、「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」等兩項行政命令，前者是規範應執行抵換的科學園區、工業區、電廠等大型開發案，提供換購電動機車這項抵換管道，未來將增加換購電動汽車；後者則是把現行法規僅規定機車，修正後納入中古汽車。兩項辦法將在年底前預告，預計明年可公布實施。

在預算編列方面，主因今年電動機車碳權機制上路後，陸續已有竹科、新竹縣政府提出超過保底價的價格收購，無須由環保署編列預算買下碳權，明年汽車版上路後，也希望直接由開發單位開出超過保底價的收購價格，暫時未編列相關預算。

現行電動機車購車補助方面，為加速淘汰老舊機車，減少私人運具，鼓勵大眾運輸，民眾淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車，環保署自2022年起補助2,000元，為期兩年至2023年底。

此外，環保署也推動換購電動機車溫室氣體減量獎勵，汰舊換購電動機車者，每輛可取得2.3公噸碳權，由環評開發單位收購，目前以新竹縣環保局開價最高，每輛開價2,000元收購，若再加上老舊機車完成回收，可申請回收獎勵金300元，前後各項補助或鼓勵措施合計最高可達4,300元。

至於基隆市長當選人謝國樑辦公室指稱，送電動機車政策財源將來自經濟部、環保署等中央部會，對此，環保署昨（28）日強調毫無所悉，並無編列相關預算，縣市長當選人推動相關政策，應自行籌措預算落實政見。