快訊

世足賽／巴西1比0擊退瑞士 16強門票入袋

中古車汰換 將可獲碳權

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

除了換購電動機車可獲碳權，據了解，環保署也規劃，最快明年淘汰十年或15年以上中古汽車，並確實報廢、未進入二手車市場，且換購電動汽車或油電混合車，也將給予一定碳權，由具抵換需求的環評開發單位收購，市場價值可能逾萬元，預計年底前預告相關修法。

官員表示，淘汰中古車年限要訂在十年或15年以上，尚未拍板。至於收購的保底價，換購電動機車目前是1,000元起跳，未來中古汽車預計是機車的數倍，可能超過萬元，目前尚在計算中。

環保署官員表示，電動車補助由二輪的機車擴及四輪轎車，將修正「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」、「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」等兩項行政命令，前者是規範應執行抵換的科學園區、工業區、電廠等大型開發案，提供換購電動機車這項抵換管道，未來將增加換購電動汽車；後者則是把現行法規僅規定機車，修正後納入中古汽車。兩項辦法將在年底前預告，預計明年可公布實施。

在預算編列方面，主因今年電動機車碳權機制上路後，陸續已有竹科、新竹縣政府提出超過保底價的價格收購，無須由環保署編列預算買下碳權，明年汽車版上路後，也希望直接由開發單位開出超過保底價的收購價格，暫時未編列相關預算。

現行電動機車購車補助方面，為加速淘汰老舊機車，減少私人運具，鼓勵大眾運輸，民眾淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車，環保署自2022年起補助2,000元，為期兩年至2023年底。

此外，環保署也推動換購電動機車溫室氣體減量獎勵，汰舊換購電動機車者，每輛可取得2.3公噸碳權，由環評開發單位收購，目前以新竹縣環保局開價最高，每輛開價2,000元收購，若再加上老舊機車完成回收，可申請回收獎勵金300元，前後各項補助或鼓勵措施合計最高可達4,300元。

至於基隆市長當選人謝國樑辦公室指稱，送電動機車政策財源將來自經濟部、環保署等中央部會，對此，環保署昨（28）日強調毫無所悉，並無編列相關預算，縣市長當選人推動相關政策，應自行籌措預算落實政見。

電動機車 環保 電動汽車

延伸閱讀

基隆「青年電動機車計畫」 經部：補助與地方加碼無關

謝國樑擬送5萬輛電動機車 環保署：可自行籌措財源

王國材說不補助私人運具 謝國樑陣營回應了

謝國樑喊做公益送電動機車 王國材：交部沒補助計畫

相關新聞

富邦金：明年市場撥雲見日

富邦金控總經理韓蔚廷昨（28）日表示，估計明年度台股重現今年大跌的機率應該是不高。相信也是有很大的機會，明年的投資市場可...

電動機車補助 不退場

「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」將於今年12月10日落日，知情官員透露，據國發會2050淨零排放路徑，「運具電動化...

中彰投分署促進中高齡者及高齡者就業績優獎名單揭曉

勞動部勞動力發展署2022「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」獲獎名單揭曉，除肯定得獎的友善企業與中高齡得獎者，更鼓勵複製...

電動機車補助／政策無縫接軌 業者給掌聲

電動機車補助政策，業者有話說。光陽執行長柯俊斌認為，政府如果要推動2030年電動機車的市占達到35%，持續補助電動機車的...

中古車汰換 將可獲碳權

除了換購電動機車可獲碳權，據了解，環保署也規劃，最快明年淘汰十年或15年以上中古汽車，並確實報廢、未進入二手車市場，且換...

羅瑋：留意先進國流動性風險

富邦金控首席經濟學家羅瑋昨（28）日表示，現階段的投資風險不在新興市場，「我們現在開始擔心先進國家的金融機構的流動性風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。