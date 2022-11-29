景氣燈號 再亮黃藍燈

在半導體大廠設備進口大幅增加挹注，經濟警訊似乎稍解。國發會昨（28）日發布10月景氣對策信號，綜合判斷分數為18分，較9月微升一分，燈號維持代表景氣趨緩的黃藍燈，僥倖未落入代表景氣低迷的藍燈。但，景氣領先、同時指標續呈下跌，惟跌幅未再擴大，仍不排除有轉藍燈的可能性。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，10月景氣對策信號綜合判斷分數加分，主因是機械及電機設備進口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加二分，這是受到半導體大廠設備進口大增所致，也讓景氣領先指標中的實質半導體設備進口值指數較9月上升，光單項指標就影響整體狀況。

不過，吳明蕙也說，機械及電機設備進口值這項數列受到廠商投資時程、計畫影響，波動很大，之後仍有可能回落。

今年底會出現代表景氣低迷的藍燈？她表示，外需確實疲弱，影響台灣的出口和工業生產。

燈號的九項構成項目，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加二分，貨幣總計數M1B由綠燈轉呈黃藍燈，分數減一分，其餘七項不變。