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羅瑋：留意先進國流動性風險

經濟日報／ 記者陳怡慈／台北報導

富邦金控首席經濟學家羅瑋昨（28）日表示，現階段的投資風險不在新興市場，「我們現在開始擔心先進國家的金融機構的流動性風險」，他建議投資人增加手中流動性來因應有關發展。

2023富邦財經趨勢論壇昨日舉行，羅瑋主講2023年總體經濟展望。他建議對明年經濟金融前景抱持審慎想法，因為全球GDP（國內生產毛額）前十大經濟體，除了美國與加拿大之外，有八個不理想。

羅瑋說，2022是非常特別的一年，過往股票市場重挫之後，債券市場會有好表現，今年完全不是這麼回事，今年債券市場跌的幅度比股票市場更嚴重，而且是從年初一路走跌。

股債雙跌的結果，許多金融機構的投資部位受到嚴重損失，前陣子英國養老金機構因為英債殖利率大幅彈升，基於法令規定被迫賤賣資產，5,000億英鎊資金就這麼蒸發掉了。

羅瑋說，金融市場的流動性壓力，反映在美國2年期與10年期公債，買方跟賣方出價，差距愈拉愈大。

而之所以有此壓力，因為許多金融機構先買了債券，用債券當抵押品做融資，取得資金後，投資股市或其他另類投資，但是當債券殖利率大幅彈升，金融機構被迫追繳保證金，甚至被強制去槓桿，最糟時必須賤賣資產，於是出現今年金融市場劇烈波動的情況。

羅瑋說：「明年還是要小心，瑞士信貸只是冰山一角，明年是否還有其他金融機構犯下同樣錯誤，資金調度管理不當，一不小心就很可能會翻車、出事。」

債券 富邦金控

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