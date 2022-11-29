富邦金：明年市場撥雲見日

富邦金控總經理韓蔚廷昨（28）日表示，估計明年度台股重現今年大跌的機率應該是不高。相信也是有很大的機會，明年的投資市場可以撥雲見日、翻轉逆勢。

2023富邦財經趨勢論壇昨日舉行，韓蔚廷出席致詞時做出上述表示。他表示，庫存的消化、企業獲利調降、整體股市評價下修，都可望在明年度逐漸和緩，估計明年度會重現今年大跌的機率應該是不高。

韓蔚廷說，今年可以說是從2008年以來最具有挑戰的一年，在某些程度上衝擊可能還超過了2008年的次貸危機，包含年初的俄烏戰爭，美中衝突看起來是會持續也不曉得什麼時候會和緩，疫情的變化仍然高高低低，通膨對世界各個國家的影響程度不一樣，但是上上下下也造成對財經趨勢的影響變得更複雜以及難以預測。

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展望即將來到的2023年，「我想這些挑戰仍然是在的，持續對我們投資會有相當程度干擾。但是從另外一個各角度來看，我們走過了非常不容易管理操作的一年，我相信明年無論是我們的投資大眾、或整體的市場也蓄積了一定的能量，我們相信也是有很大的機會，明年的市場可以撥雲見日、翻轉逆勢」。

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文主講全球五大趨勢下的投資機會與風險，針對投資人關心的匯率議題，他說，美元具備利差優勢，預估美元指數明年會在106至112之間箱型整理。

日圓方面，日本可能會有新的央行總裁，日本的超級寬鬆貨幣政策可能轉向，讓日圓獲得支撐，預估日圓明年會在133元至148元兌1美元之間波動。新台幣方面，因美元仍具利差優勢，加上台灣經濟成長動力增速下滑，預估新台幣會在31元至32.6元兌1美元間盤整。

大宗商品方面，吳傳文說，地緣政治衝突有利於能源與農產品，停止升息有利於貴金屬。預估西德州原油價格，明年會在每桶在80至100美元之間。

另外，預估美國將於明年上半年停止升息，聯邦資金利率將停在5%至5.25%，建議增持高信評等級的債券。