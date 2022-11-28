台股反彈曇花一現、家戶全球第三富有？主計長這樣說
台股今大跌逾200點，失守1萬4600點。國民黨立委林德福上午在立法院財政委員會質詢指出，台股反彈是不是曇花一現？行政院主計長朱澤民答詢表示，「台灣基本面好，我們應該要有信心」。
朱澤民強調，台灣經濟並沒有衰退，只是成長放緩，股市是不是會上升，影響因素很多。
另，主計總處11月初「國情統計通報」公布，2020年家庭部門平均每戶財富1263萬元，若依購買力評價（PPP）換算，2019年台灣每戶財富（PPP）在OECD的42個國家中排名第三，今也引發國民黨立委費鴻泰質疑。對此，朱澤民答詢指出，他第一次看到也覺得很驚訝，但尊重計算出來的結果。
立法院財委會今審查主計總處及審計部等預算，多位立委也關心今年GDP和通膨問題，朱澤民表示，目前各國都下修明年經濟成長率，主計總處8月預測今年GDP成長3.76%，目前消費、政府支出跟投資都還好，但出口跟預估有差距。
朱澤民坦言，「今年GDP上修不太可能」，至於能否保住3.5%？他說，明（29）日將公布最新預測，根據規定，事前不能明示或暗示。
至於通膨問題，朱澤民則表示，目前國際油價下跌，之前曾到每桶110美元，現在大概80、90美元，且大宗物資價格也下跌，通膨是不是控制很難說，但是往趨緩方向。
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