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景氣守住黃藍燈 消費者信心再創新低

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中央大學台經中心28日公布11月消費者信心指數（CCI）為60點，月減1.22點，創下逾13年最低水準。圖為新北市八里區中山路二段街景。聯合報系資料照片／記者蘇健忠 攝影
中央大學台經中心28日公布11月消費者信心指數（CCI）為60點，月減1.22點，創下逾13年最低水準。圖為新北市八里區中山路二段街景。聯合報系資料照片／記者蘇健忠 攝影

全球經濟衰退風險攀高，外界評估10月景氣將呈藍燈。國發會28日指出，此次受益於半導體設備投資，景氣分數回升1分，守住黃藍燈，但通膨、升息壓力猶存。同時，中央大學報告仍指出，11月消費者信心為60點，月減1.22點，跌至13年最低水平。

景氣守住黃藍燈

全球性通膨加上各國央行升息，導致經濟出現衰退風險，國發會先前發布9月景氣燈號時，當月綜合判斷分數暴跌6分，直接掉至17分的黃藍燈分數區間下緣，只要再跌1分，就會亮出代表景氣「低迷」的藍燈。

外界緊盯反映總體經濟情勢的景氣燈號，10月是否轉呈藍燈。國發會28日公布結果說，10月不只守住黃藍燈，綜合判斷分數還增加1分、升至18分。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，半導體大廠投資使得半導體設備進口大幅增加，進而拉抬10月綜合判斷分數回升。

消費者信心跌新低

儘管10月景氣守住黃藍燈，但似乎沒有反應在消費者身上。中央大學台經中心公布11月消費者信心指數（CCI）為60點，月減1.22點，創下逾13年最低水準。其中，6項指標：物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會與投資股市時機，全數走跌。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，「消費信心還沒到谷底」，美國聯準會短期內升息幅度巨大，美國民眾可能很快會入不敷出，屆時消費明顯下修，其他國家包含台灣的出口表現勢必受到衝擊。

9月出口翻黑

他指出，在升息與通膨兩大因素衝擊下，民眾家庭支出增加，降低消費意願，又遇到台股下挫，加上主要國家央行大力升息，全球需求萎縮，導致台灣9月出口翻黑。

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