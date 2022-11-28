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升息節奏放緩、資金流入 非投資等級債基金後市可期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）升息態勢由鷹轉鴿，促使美國公債殖利率下滑7.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），加上通貨膨脹疑慮改善，美國非投資級債券基金呈現連續五周淨流入的正面訊號。法人指出，在升息末段時期，具備穩定配息及價格優勢雙重優點的非投資等級債基金，投資需求逐漸升溫。

根據美國勞工部公布數據，象徵通膨壓力的10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，不但低於9月的8.2%，更低於6月的40年來高點9.1%。通膨疑慮開始降溫，因此最近一次的Fed會議紀要開始釋出「轉鴿」訊息，使市場信心受到大幅提振。

晨星(Morningstar)的資料顯示，截至11月16日當周，美國非投資等級債券基金淨流入金額為27.1億美元，已是連續五周淨流入，累計吸引了118.5億美元的資金，更是兩年多以來，美國非投資等級債券基金資金流入力道最強勁的一次。

晨星統計，截至11月24日為止，美國非投資等級債券基金近一個月報酬率為正3.4%。安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修表示，美國非投資等級債過去因升息態勢未明，價格低迷。一旦緩慢升息的步調確定，價格反而成為投資優勢，加上穩定配息的特色，對投資人來說，非常適合作為長期獲利的投資標的。

安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修表示，通膨可能見頂的訊號為動盪的市場帶來了一些穩定。同時，Fed的鴿派訊息導致公債殖利率下降，也帶來一定程度的上漲動能。以美國非投資等級債指數來看，截至11月16日當周，一周上漲幅度為1.07%。

廖伯修認為，企業獲利大幅改善，償債能力顯著提升，加上違約率維持低點，回復率大幅上揚，是市場看好美國非投資等級債未來獲利能力的主要原因。

美國聯準會 債券

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