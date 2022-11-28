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台灣家戶全球第三富有？主計長：看到也很驚訝

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
依據購買力平價（PPP）換算，我國每戶財富達到79.8萬美元，以經濟合作暨發展組織（OECD）發表的「美好生活指數」來看，台灣竟然排名第三，立委費鴻泰今日問主計長朱澤民「你相信嗎」，朱坦言「第一次看到也很驚訝」。記者許正宏／攝影
依據購買力平價（PPP）換算，我國每戶財富達到79.8萬美元，以經濟合作暨發展組織（OECD）發表的「美好生活指數」來看，台灣竟然排名第三，立委費鴻泰今日問主計長朱澤民「你相信嗎」，朱坦言「第一次看到也很驚訝」。記者許正宏／攝影

主計總處上周發布統計，依據購買力平價（PPP）換算，我國每戶財富達到79.8萬美元，以經濟合作暨發展組織（OECD）發表的「美好生活指數」來看，台灣竟然排名第三，美國、日本都在台灣之下。立委費鴻泰今（28）日問主計長朱澤民「你相信嗎」，朱坦言「第一次看到也很驚訝」。

費鴻泰表示，台灣家庭財富排名世界第三名，「我很高興、但不相信」，美國、新加坡、日本、韓國，現在正在舉辦世界盃、超有錢的卡達，竟然都在我們之後，誤差到底是什麼原因造成？

朱澤民回應，應是因為最近土地房屋上漲、股票也上漲。

費鴻泰說，不是因為這個原因，他說，家庭財富包括存款、股票、不動產，跟國際比較就要用美元匯率，並考慮國家貨幣在當地的購買力做權數調整，也就是依據購買力平價（PPP）換算，這就是問題原因。因為台灣的房價不計算在物價指數（CPI）中，但房租算在其中，相對別的國家來說，台灣房價很高、且是高估，但租金在世界上是低的，CPI當然就低，而實質PPP就顯得高了。

朱澤民指出，OECD認為這類比較沒有更好的指數，因此使用PPP，按照國際間的比較方式結果就是這樣子。他也坦言，他第一次看到也覺得很驚訝，但尊重計算出來的結果。

費鴻泰認為，既然知道這數字失真，就應該做調整；他要求三個月內要寫一份為什麼算出這種結果的報告。

主計總處日前說明，OECD定義的「每戶財富」，是指平均每戶家庭持有的金融（不含就業相關退休年金）與非金融資產（包括主要住宅、其他房地產、車輛及其他非金融資產等）減去負債的淨額，台灣依據上述定義以國富統計相關資料及世界銀行與IMF公布的我國PPP計算。

費鴻泰 朱澤民 CPI IMF

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