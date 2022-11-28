貿易面支撐 10月景氣燈號回升1分、續亮黃藍燈

10月景氣略為回穩，國發會今（28）日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較上月17分回升1分，燈號續呈黃藍燈，驚險守住尚未將至藍燈，但景氣領先、同時指標續下跌，惟跌幅未再擴大。

觀察今年我國景氣燈號表現，年初還呈現趨熱的黃紅燈，3至8月則轉為代表景氣穩定的綠燈，9月再轉為代表疲弱的黃藍燈，10月維持黃藍燈，但距離代表低迷的藍燈，仍僅有2分差距。

根據國發會統計，蔡政府2016年上任以來，只有亮出2次藍燈，前一次藍燈已要追溯至2018年12月，學者認為，以目前情勢發展，後續亮出藍燈機率仍高。

國發會指出，受惠資料中心、高校能運算及車用電子等新興科技應用需求持續，加以消費性電子新品拉貨效應，以及國內投資動能挹注，帶動貿易面指標維持擴增，且隨疫情影響弱化，消費人潮回升，批發、零售及餐飲業營業額持續成長。

但全球經濟成長趨疲，終端市場需求疲弱，全球股市亦受影響，使10月貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、製造業銷售量指數及製造業營業氣候測驗點均續呈下滑。

展望未來，出口方面，隨歐美年終消費旺季及農曆新年備貨需求陸續釋出，且新興科技應用與數位轉型商機持續，有助支撐出口；投資方面，國內外半導體供應鏈加大在台投資，且綠能投資及投資台灣三大方案延續，持續提升公共建設執行力，均有助維繫投資動能；內需方面，隨疫情趨於常態化，且國內持續鬆綁防疫管制措施，有助穩定消費。

國發會認為，全球通膨及升息壓力仍高，且俄烏戰爭未止，加以中國持續清零政策，均加深全球經濟前景不確定性，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。