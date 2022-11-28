快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貿易面支撐 10月景氣燈號回升1分、續亮黃藍燈

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
10月景氣略為回穩，國發會今（28）日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較上月17分回升1分。圖／聯合報系資料照片
10月景氣略為回穩，國發會今（28）日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較上月17分回升1分。圖／聯合報系資料照片

10月景氣略為回穩，國發會今（28）日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較上月17分回升1分，燈號續呈黃藍燈，驚險守住尚未將至藍燈，但景氣領先、同時指標續下跌，惟跌幅未再擴大。

觀察今年我國景氣燈號表現，年初還呈現趨熱的黃紅燈，3至8月則轉為代表景氣穩定的綠燈，9月再轉為代表疲弱的黃藍燈，10月維持黃藍燈，但距離代表低迷的藍燈，仍僅有2分差距。

根據國發會統計，蔡政府2016年上任以來，只有亮出2次藍燈，前一次藍燈已要追溯至2018年12月，學者認為，以目前情勢發展，後續亮出藍燈機率仍高。

國發會指出，受惠資料中心、高校能運算及車用電子等新興科技應用需求持續，加以消費性電子新品拉貨效應，以及國內投資動能挹注，帶動貿易面指標維持擴增，且隨疫情影響弱化，消費人潮回升，批發、零售及餐飲業營業額持續成長。

但全球經濟成長趨疲，終端市場需求疲弱，全球股市亦受影響，使10月貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、製造業銷售量指數及製造業營業氣候測驗點均續呈下滑。

展望未來，出口方面，隨歐美年終消費旺季及農曆新年備貨需求陸續釋出，且新興科技應用與數位轉型商機持續，有助支撐出口；投資方面，國內外半導體供應鏈加大在台投資，且綠能投資及投資台灣三大方案延續，持續提升公共建設執行力，均有助維繫投資動能；內需方面，隨疫情趨於常態化，且國內持續鬆綁防疫管制措施，有助穩定消費。

國發會認為，全球通膨及升息壓力仍高，且俄烏戰爭未止，加以中國持續清零政策，均加深全球經濟前景不確定性，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。

國發會今（28）日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分。圖／國發會提供
國發會今（28）日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分。圖／國發會提供

景氣燈號 國發會 升息

延伸閱讀

元大寶華估台灣經濟 零售餐飲恐降溫、勞動市場漸走弱

外資作手神操盤？和成10月獲利衰退照漲停 寶一五天拉出40%漲幅

10月來台旅客近10萬人 美國最多、日本其次

景氣疲弱 10月恐亮藍燈

相關新聞

台灣家戶全球第三富有？主計長：看到也很驚訝

主計總處上周發布統計，依據購買力平價（PPP）換算，我國每戶財富達到79.8萬美元，以經濟合作暨發展組織（OECD）發表...

貿易面支撐 10月景氣燈號回升1分、續亮黃藍燈

10月景氣略為回穩，國發會今（28）日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較上月17分回升1分，燈號續呈黃藍燈，驚...

中油大林廠爆炸案掀出老議題 40歲的石化廠為何不翻新？

中油大林煉油廠第三重油脫硫工場10月27日發生爆炸火災事故，調查主要原因是氫氣管線外洩所引起的，曝露出石化業設備老舊維修...

羅瑋：明年經濟展望 聚焦三重點

2023富邦財經趨勢論壇今(28)日上午舉行，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，全球前十大國家有八國經濟表現不佳，明年經濟可...

79.8%企業將發年終獎金 平均1.23個月尚未回到疫前水準

今年農曆年假來得早，企業年終獎金議題開始受到關注，根據yes123求職網今（28）日公布的年終獎金調查顯示，今年有69%...

四分之三企業將舉辦尾牙 77.7%員工盼老闆宣布加薪

辛苦了一整年，對員工而言，除了拿到年終獎金外，也非常期盼公司舉行尾牙活動。由yes123求職網今（28）日發布的最新調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。