消費信心還沒落底！11月CCI指數續創逾13年新低

消費信心還沒落底！中央大學台灣經濟發展研究中心今（28）日公布今年11月消費者信心指數（CCI）總指數為60，較上個月下降1.22，總指數續創13年來新低。

11月CCI連續三個月下跌，指數下探2009年10月以來新低紀錄，且六項分項指標物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機，全數走跌，投資股市時機更下探至21.1，創歷史新低。

台灣經濟發展研究中心指出，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，11月調查結果為102，較10月下降2.3。下降幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，11月調查結果為76.65，與10月調查結果相較下降1.8。下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，11月調查結果為71.45，與10月調查結果相較下降1.7。

下降幅度第四的指標是「未來半年國內就業機會」，11月調查結果為61.65，與10月調查結果相較下降1.25。下降幅度第五的指標是「未來半年投資股票時機」，10月調查為21.1，與10月調查結果相較下降0.2。下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，11月調查結果為27.15，較10月調查結果下降0.05。

台灣經濟發展研究中心表示，從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

「購買房地產時機」指標部分，11月調查結果為102.65，與10月的調查結果相同。「目前健康狀況」指標部分，11月調查結果為90.45，較10月的調查結果上升0.05。「預期健康狀況」指標部分，11月調查結果為81，較10月的調查結果上升0.05。

11月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為111年11月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2879位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。