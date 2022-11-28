快訊

王必勝指疫情達低度流行 指揮中心解散看「2條件」

中國為何激起「白紙革命」？從烏魯木齊延燒的反封控之怒

消費信心還沒落底！11月CCI指數續創逾13年新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

消費信心還沒落底！中央大學台灣經濟發展研究中心今（28）日公布今年11月消費者信心指數（CCI）總指數為60，較上個月下降1.22，總指數續創13年來新低。

11月CCI連續三個月下跌，指數下探2009年10月以來新低紀錄，且六項分項指標物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機，全數走跌，投資股市時機更下探至21.1，創歷史新低。

台灣經濟發展研究中心指出，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，11月調查結果為102，較10月下降2.3。下降幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，11月調查結果為76.65，與10月調查結果相較下降1.8。下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，11月調查結果為71.45，與10月調查結果相較下降1.7。

下降幅度第四的指標是「未來半年國內就業機會」，11月調查結果為61.65，與10月調查結果相較下降1.25。下降幅度第五的指標是「未來半年投資股票時機」，10月調查為21.1，與10月調查結果相較下降0.2。下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，11月調查結果為27.15，較10月調查結果下降0.05。

台灣經濟發展研究中心表示，從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

「購買房地產時機」指標部分，11月調查結果為102.65，與10月的調查結果相同。「目前健康狀況」指標部分，11月調查結果為90.45，較10月的調查結果上升0.05。「預期健康狀況」指標部分，11月調查結果為81，較10月的調查結果上升0.05。

11月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為111年11月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2879位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。

延伸閱讀

升息通膨夾擊 11月消費信心創逾13年新低

10月來台旅客近10萬人 美國最多、日本其次

景氣疲弱 10月恐亮藍燈

11月製造業PMI 可能緊縮

相關新聞

中油大林廠爆炸案掀出老議題 40歲的石化廠為何不翻新？

中油大林煉油廠第三重油脫硫工場10月27日發生爆炸火災事故，調查主要原因是氫氣管線外洩所引起的，曝露出石化業設備老舊維修...

羅瑋：明年經濟展望 聚焦三重點

2023富邦財經趨勢論壇今(28)日上午舉行，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，全球前十大國家有八國經濟表現不佳，明年經濟可...

79.8%企業將發年終獎金 平均1.23個月尚未回到疫前水準

今年農曆年假來得早，企業年終獎金議題開始受到關注，根據yes123求職網今（28）日公布的年終獎金調查顯示，今年有69%...

四分之三企業將舉辦尾牙 77.7%員工盼老闆宣布加薪

辛苦了一整年，對員工而言，除了拿到年終獎金外，也非常期盼公司舉行尾牙活動。由yes123求職網今（28）日發布的最新調查...

預售屋2原因爆爛尾樓 專家3建議避捲入風暴

今年諸多利空襲擊房市，中小建商首當其衝，近期已出現零星的爛尾樓案件，引起關注。簡單來說，就是消費者購買預售屋，已開始興建，但建商可能因為資金不足、倒閉等原因，無力完工或遲遲無法交屋，導致已繳了部分款項的消費者，卻無法入住；如果後續還是蓋不起來，又找不到人接手，該建案就變成爛尾樓。

本周台股／歷屆選後漲多跌少 美聯準會放鴿 台股年底迎「作夢行情」？

上周美聯準會公布11月FOMC（公開市場操作委員會）會議紀錄唱「鴿」，顯示聯準會有可能放慢升息腳步，通膨又有回落趨勢，美股攻勢再起，帶動台股繼續推進，台股已第四周收漲，指數順利來到半年線之上，台股上周加權指數漲273點，收1萬4778點、漲幅1.89%，不過單周日均量下滑至2031.93億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。