羅瑋：明年經濟展望 聚焦三重點

2023富邦財經趨勢論壇今(28)日上午舉行，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，全球前十大國家有八國經濟表現不佳，明年經濟可能出現三種走向，值得關注的議題也有三個。

羅瑋表示，明年3月將是觀察全球經濟與金融市場動向的關鍵時刻，重要議題包含：歐洲能源問題與新冠疫情能否得到控制與好轉，全球央行屆時開會決定升息動作是否持續、中國大陸二會後人事布局及政策推展，以及供應鏈去庫存現象是否告一段落等，將重大影響主要國家經濟的全年走向是溫和成長、進一步放緩。或陷入衰退等三種不同情境。

羅瑋說，明年值得關注的議題包括：一、俄烏戰爭與歐洲能源問題能否緩和，且美國與中國大陸維持一定的經濟成長動能？二、原物料價格能否持續穩定，促使各國物價增長逐漸放緩？三、主要央行的緊縮貨幣政策，是否在明年第一季起逐漸進入尾聲？

觀察占全球67%名目GDP的前十大國家至今經濟表現，英國、韓國情況嚴峻，英國第四季可能進入停滯性通膨，韓國也可能進一步惡化；德國、法國與義大利則持續受俄烏戰爭影響，若未來能源問題爆發，亦可能陷入衰退。

另一方面，中國大陸、日本與印度情況也堪憂，中國大陸房地產市場雖降溫並放寬疫情管制措施，但內需消費市場變化仍對投資帶來壓力，日本受到日圓貶值、進口物價高漲情況，第3季已進入負成長，印度則有進口能源價格與糧食價格壓力。美國與加拿大是前十大國家中唯二尚為穩健的國家，惟若因為明年過度升息而導致經濟成長動能放緩，2023年全球經濟恐怕不樂觀。

今年全球共有九成央行採取升息動作，超過半數央行單次升息超過3碼，其中美國已連續四次升息3碼，預計12月仍會升2碼，今年底可能達17碼；歐洲也一樣，連兩次升息3碼；亞洲央行今年第2季也有連續升息情況，急速升息對實體經濟帶來影響。

緊縮貨幣政策並導致全球股、債市今年首次出現雙殺格局，年初至今，MSCI AC世界指數跌幅一度超過20%，為2001年以來第三差表現。債市報酬同步也創2001年最差表現，跌幅亦曾超過20%。

流動性壓力並加劇了金融市場波動，如今年美債市場的買賣價差擴大且頻率增加、今年MSCI全球股票指數單日高低點震盪超過1%以上頻率(0.80%)相當於金融海嘯時期(2008年：0.71%、2009年：0.80%)。但好消息是2023年全球央行的緊縮貨幣政策有望接近尾聲，將在第1、第2季後告一段落。

羅瑋指出，2023年全球經濟變化主要受到三項因素影響，分別是美、中、歐洲主要國家經濟成長動能、原物料價格及物價走勢和主要央行貨幣政策動向。明年需持續關注歐洲能源問題，因歐盟天然氣及石油能源依賴度達八成以上，且俄羅斯為歐盟主要能源進口來源國，能源價格是否持續受對俄羅斯制裁與反制報復影響，將對歐洲國家經濟影響重大。

觀察10月全球及主要國家漲勢互見增減，顯示即便近季國際原物料價格有所修正，但整體通膨改善速度仍然緩慢。另一方面，今年美元轉強使新興市場陷入危機，因各國為防止貨幣大幅貶值、輸入性通膨壓力加大而實施干預，讓國際準備大量流失，主權債信風險上升，如土耳其、巴基斯坦呈現高風險，泰國、捷克、匈牙利與阿根廷等國亦是中度風險。

股、債市同步下殺下，金融機構與避險基金持有的資產大幅減損，投資人亦需留意金融機構是否因採用大幅槓桿，需持續繳交高額保證金，甚至出現被強制去槓桿的情形出現。

股市方面，由於景氣下滑、資金成本上升使企業縮減支出並降低財務負擔以度過寒冬，企業獲利進一步下降，股市上漲空間有限。2023年可留意具前瞻性產業或具備技術優勢且現金流穩健的大型龍頭企業，另外若美元轉弱，開發中國家將有表現機會。

債市方面，在通膨壓力減緩，緊縮貨幣政策進入尾聲態勢下，債券殖利率接近相對高點，進一步上揚空間有限，可適時進場佈局美國政府公債、高評級公司債，賺取穩定利息收入。但同時仍需關注開發中國家的主權債信問題，以及景氣放緩與資金成本上升將迫使殭屍企業現形，對已開發國家金融機構帶來的流動性風險。

外匯市場受貨幣政策差異支撐，上半年美元維持一定強勢，惟第2季隨歐洲度過能源危機、美國聯準會(Fed)放緩升息步調，美元走勢將轉弱。若經濟穩定增長，資金為尋求較高報酬將流往非美國區域、可支持與基本面較佳的已開發國家貨幣。

原物料市場變化目前仍不明確，雖然運費下降且物流瓶頸逐漸紓解，地緣政治與經濟前景預期將牽動原物料價格動向。其中能源價格受到對俄羅斯制裁、石油輸出國組織(OPEC+)減產、中國大陸防疫措施放寬、氣候變遷與美國回補戰備儲油等多重因素影響，估計能源價格將有所支撐。