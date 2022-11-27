中油宣布 明起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油宣布，明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.4元及2.5元。

台灣中油表示，本週受市場謠傳石油輸出國組織及盟國擬於12月決議增產原油50 萬桶/日以及美元指數回升等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.62美元，新台幣兌美元匯率升值0.018元，國內油價依公式計算跌幅為6.00%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲1.3元及2.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.2元及2.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.4元及2.5元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。