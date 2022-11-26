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新聞分析：選後蔡總統應會重整黨部與行政團隊 為2024總統大選做準備

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

九合一大選揭曉，民進黨重演2018年的慘敗戲碼，而且敗得更慘，蔡總統一如慣例辭去民進黨主席職務，雖然行政院長蘇貞昌口頭請辭未獲准，但在剩下的兩年總統任期，為避免提前跛腳，並為2024年總統大選提前布局，延續民進黨執政地位，蔡總統在黨部和行政院應會啟動世代接班。

這次縣市長選舉，被視為選民對蔡政府施政成果的「期中考」，結果六都中民進黨認為只要攻下台北市長就算勝選，所以蔡總統多次為台北市長候選人陳時中站台助陣，結果還是敗下陣來，過去執政的桃園市，這次也被國民黨張善政拿下，原本國民黨執政的新北市、台中市，依然無法撼動，僅保住南部票倉的台南市和高雄市二都，而且贏的票數也不算多。

六都之外備受國人關注的新竹市長選舉，雖然民進黨傾全力強打民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費問題，但最終還是由高虹安當選，無法延續綠色執政，連民進黨執政、蔡總統選前接連以視察方式前往助陣的基隆市，同樣被國民黨奪回執政權。

有人認為，縣市長選舉屬於地方選舉，無關國政施政方針和大局，但這次選舉結果民進黨比2018年時輸得更慘，堪稱史上最慘，透露出選民對民進黨這兩年的執政成果是相當不滿的，甚至可說是對蔡總統一手掌控提名的縣市長參選人的否決。

面對九合一的慘敗，蔡總統勢必會與2018年時一樣，大幅調整行政團隊，組成一個「戰鬥內閣」，在僅剩的兩年任期內全力衝政績，既培養新的接班人，也希望藉此延續民進黨執政權力。

目前各界看好桃園市長鄭文燦和新北市長參選人林佳龍，最可能接掌閣揆一職，不過，民進黨從創黨開始就和日本自民黨一樣，以「派系共治」方式運作，有關利益和權力，各派系之間都需再協調，不過民進黨派系之間雖然會競爭，但為了贏得執政、取得更多利益，派系之間是會妥協的，現在就看蔡總統會出什麼牌，來提振慘敗的民進黨，以及重整行政團隊戰鬥力了。

民進黨 國民黨

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