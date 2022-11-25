經濟部回應歐商會建議書：持續優化投資環境

歐洲商會於今（25）日發布「2023建議書」，對「台灣能源轉型」、「人才與教育」、「科技和未來產業」、「國際化」等面向提出共161個議題。經濟部回應，經濟部重視在台外國商會意見，對於相關業務建議，包含再生能源發展、電動車基礎設施、標準與測試驗證法規等議題，將積極處理回應。

經濟部說明，針對歐洲商會關切2050淨零碳排目標部分，目前政府短期將優先推動「能源轉型」，長期而言，將持續打造「零碳能源系統」，而離岸風電區塊開發涉及產業關聯方案議題，經濟部將持續與國內外廠商、相關公協會召開諮詢會議，也會將歐商所提相關意見納入考量。

有關標準與檢測議題，經濟部表示，在國家標準透明度與一致性部分，除將優先調合國際標準，並提供全文英譯或重點技術內容差異分析；在車輛售後服務零件的檢測，對於已通過交通部整車驗證的零組件，為避免造成重複檢驗且兼顧業者及消費者權益，已與交通部、歐洲商會等相關利害團體研商，優先排除售後服務車用影音產品納檢，並持續評估其餘產品規定；在電動車充電樁納入法定度量衡器部分，已針對施行日前製造或輸入設備提供2年緩衝期；至於電子標籤部分，將依據產品態樣與消費者使用習慣逐步擴大實施。

歐洲商會強調地緣政治問題日益重要，台灣需要尋找且抓住新機會以增強韌性，保持經濟動能，與歐洲國家建立更牢固夥伴關係，經濟部表示，近年台歐經貿關係持續蓬勃發展，歐商對台直接投資目前已累計超過600億美元，顯現雙方產業正透過積極投資形成緊密供應鏈關係。未來經濟部將持續透過與在台外僑商會的交流機制，關切企業在台營運、維持良好的互動與溝通，與商會攜手建構更友善的投資環境。