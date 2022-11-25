聯電「綠獎」助新創團隊點廢成金 攜手供應鏈維護生物多樣性

聯電今(25)日舉辦第七屆綠獎頒獎典禮，與供應商夥伴一同透過綠獎倡議，展現對生物多樣性的響應及支持，促進人與自然和諧共生。今年獲獎對象除了支持生態保育的NGO團體及學生，首次舉辦的「綠色創新獎」，更助力新創團隊讓廢棄物變黃金，共同實現循環經濟願景。

聯華電子共同總經理暨永續長簡山傑表示：「台灣因全島環境地形的特殊性，孕育了非常豐富的生態環境及動植物資源，如今卻遭受氣候變遷的衝擊。聯電秉持著守護家園的初心成立綠獎，七年來已累計支持53件環保計畫，今年更透過綠獎的轉型，將影響力進一步擴及氣候變遷及循環經濟領域。我們未來也評估與新創單位合作，透過科技應用強化聯電的資源永續發展，期待未來這些優秀計畫的實現，成為經濟與環保雙贏的最好示範。」

聯電運用台灣第一筆環保署認可的碳權交易所得，啟動生態保育希望工程，於2016年發起綠獎，藉此促進環境生物多樣性，提升大眾環保觀念。本屆綠獎共有八家企業夥伴一同響應，包括3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸及欣興電子。在志同道合的企業支持下，今年募集獎金高達400萬，總投件數達143件，創歷年新高。

今年聯電共獎助4個NGO團體的生態保育計畫，獲獎計畫內容非常豐富，其中首次入選的台灣海龜點點名協會，以建立海龜「戶口名簿」的創意提案，號召各地同好為海龜一一拍照取名，預計在2023年完成恆春地區海龜戶口普查資料，解密台灣水下海龜生活在大海的樣貌。

「大型生態保育計畫獎助」得獎計畫分別是：

●中華鯨豚協會，獲獎計畫：解密被遺忘的金門白海豚●台灣海龜點點名協會，獲獎計畫：海龜戶口普查計畫●台灣穿山甲保育協會，獲獎計畫：滅蟻護蟹餵鯪鯉(為鄰里)●社團法人高雄市野鳥學會，獲獎計畫：因應氣候變遷下的人鳥方舟計畫~布袋鹽田濕地復育

此外，青少年環境行動獎首獎及綠色創新獎羽田公司皆以「廚餘再利用」獲獎，其中海洋大學學生利用廚餘產氫產生的電力，研發可自行供電的「Green Future路燈」，為農村或偏遠地區的馬路提供綠色照明；羽田則以養殖能將廚餘轉化為飼料與肥料的黑水虻，實現零廢棄物的永續農畜循環管理。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com

「青少年環境行動獎」得獎計畫分別是：

●【首獎】點亮綠色未來的路燈●【優選】校園教科書紙張浪費倡議行動【優選】高中生打皂愛地球【優選】綠繪本希望工程-「蟹」謝給我一個家●【佳作】鷸見溪望 三生共好【佳作】環保實踐家-綠色小旅行【佳作】HUNGREEN.map綠食地圖【佳作】台灣攀蜥男孩【佳作】我型我樹 老樹保護倡議【佳作】廚餘？除餘！剩食研究

綠色創新獎得獎計畫分別是：

●配客嘉股份有限公司，獲獎計畫：包裝材循環島計畫●羽田生物農業股份有限公司，獲獎計畫：黑水虻助力廚餘處理