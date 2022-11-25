鑫創電子笑納新車用專案 明年營收看增四成

車載電腦業者鑫創電子（6680）在手訂單看到明年上半年，展望後市，鑫創電子董事長許育瑞今（25）日指出，明年除了既有訂單持續出貨外，也新增中東、美國、西歐三大新專案，預計將帶動營運持續強勁增長，明年營收可望續創新高紀錄、年增三至四成，因應在手龐大訂單，公司已決定尋找新廠房藉此擴產。

鑫創電子有別於一般工業電腦廠，有八成營收來自車載相關應用，今年來受惠美國警車訂單、日本工程車專案及歐洲的西班牙專案訂單持續出貨下，帶動今年營運持續走強。

許育瑞表示，鑫創電子目前訂單能見度看到明年中旬，除了既有歐洲、美國、日本訂單持續出貨外，鑫創電子明年有三個專案將陸續出貨，包含先前因疫情遞延的中東計程車專案，以及西歐軌道交通案子，至於在美國方面，電動巴士新專案將於明年首季開始出貨。

鑫創電子累計今年前十個月營收為4.21億元，年增37.1%，已超越去年全年營收，且創歷史全年業績新高紀錄。法人看好，鑫創電子今年全年營收將達到5.4億元。

展望2023年，許育瑞預估，以在手訂單及專案來看，2023年營運將維持2022年強勁增長力道，明年營收增幅上看三至四成，預計全年營收有機會挑戰7.5至8億元區間，2024年則朝10億大關邁進，營收挑戰連續幾年維持新高紀錄。

至於毛利率方面，鑫創電子認為重點還是取決於匯率變化，若維持現在強勢美元狀況，預期明年毛利率將達三成以上。

在新業務方面，鑫創電子與大股東友達（2409）集團深度合作，今年已開發出AMR並預計明年小量出貨，電動車充電樁也預期2023年起會陸續往海外市場發展。

另，鑫創電子布局智慧儀表板與智慧座艙領域，相關產品也已經與台灣某電動巴士業者進入測試階段，預計新品將在明年上半年對外亮相。

此外，因在手訂單龐大，加上明年不少新專案、新業務將啟動，鑫創電子有擴產規劃，新廠區將鎖定台灣。同時，公司也規劃將自有產能拉高，鑫創電子以往有八成產能外包，若新廠一旦確立且落成，預計明年將自有產能比例提升至五成，藉此控管品質。