歐洲商會籲台灣應加速能源轉型 國發會回應了

歐洲商會理事長張瀚書今（25）日向政府遞交「2023年建議書」，由國發會副主委高仙桂代表接受。高仙桂表示，蔡總統今年元旦演說揭示「強化歐洲鏈結計畫」，行政團隊亦於今年1月提出12億美元的中東歐投資與融資基金，顯示台歐經貿關係已邁向新里程碑。

歐洲商會今年建議書以「台灣致勝之道，動盪世局中掌握契機」為主軸，從能源轉型、人才延攬、科技創新與產業等面向提出建議，表達願與台灣攜手掌握變局中的契機。

高仙桂表示，面對全球疫後新局，政府刻正全力推動「淨零」與「數位」雙轉型，並與歐盟等友好國家建立具韌性的全球供應鏈，商會建議方向與當前施政主軸不謀而合。

在淨零轉型方面，高仙桂指出，能源轉型是政府首要任務，我國已於今年3月底公布「2050淨零排放路徑」，設定階段性里程碑，年底將提出「十二項關鍵戰略」具體執行計畫，涵蓋商會關切的風電、光電等再生能源，以及儲能、電力系統與運具電動化等議題。

高仙桂並表示，明年政府已編列淨零相關預算682億元，此外，為期10年5,645億元的「強化電網韌性建設計畫」亦已正式啟動，感謝歐商在台灣再生能源的投入，也歡迎歐商繼續參與台灣能源相關建設，掌握台灣綠色轉型商機。

有關推動數位轉型，啟動台灣下一世代產業方面，高仙桂指出，政府在5＋2產業創新基礎下，正積極推動「六大核心戰略產業」。其中，為持續鞏固半導體產業競爭優勢，行政院已提出產業創新條例第10條之2修正草案；此外也藉由AI、5G等相關創新技術，帶動生醫、金融、傳統製造與服務等產業數位轉型。而商會關注的人才延攬、雙語政策等相關議題，各部會亦全力推動中。以專業人才延攬為例，國發會已成立「就業金卡辦公室」，持續擴大提供國際人才從工作到生活的全方位一條龍服務，迄10月底就業金卡有效張數已近6,200張。

在打造韌性供應鏈方面，高仙桂呼應商會所提，面對當前世局挑戰，各國均在進行供應鏈重組，台灣具備半導體與資通訊優勢，與歐盟共享民主、法治理念，是供應鏈重組中彼此最值得信賴的夥伴，台歐未來在新興戰略產業領域有極大合作空間。艾司摩爾（ASML）上周宣布，2023年將啟動該公司有史以來在台灣最大的投資案，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈，就是最佳案例。