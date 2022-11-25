快訊

青澀模樣曝！韓國瑜挺18歲公民權 PO照喊：珍惜有秀髮的好時光

果粉瘋掉！好市多「黑色購物週」第6天iPhone 14、青春露驚喜登場

歐洲商會籲台灣應加速能源轉型 國發會回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

歐洲商會理事長張瀚書今（25）日向政府遞交「2023年建議書」，由國發會副主委高仙桂代表接受。高仙桂表示，蔡總統今年元旦演說揭示「強化歐洲鏈結計畫」，行政團隊亦於今年1月提出12億美元的中東歐投資與融資基金，顯示台歐經貿關係已邁向新里程碑。

歐洲商會今年建議書以「台灣致勝之道，動盪世局中掌握契機」為主軸，從能源轉型、人才延攬、科技創新與產業等面向提出建議，表達願與台灣攜手掌握變局中的契機。

高仙桂表示，面對全球疫後新局，政府刻正全力推動「淨零」與「數位」雙轉型，並與歐盟等友好國家建立具韌性的全球供應鏈，商會建議方向與當前施政主軸不謀而合。

在淨零轉型方面，高仙桂指出，能源轉型是政府首要任務，我國已於今年3月底公布「2050淨零排放路徑」，設定階段性里程碑，年底將提出「十二項關鍵戰略」具體執行計畫，涵蓋商會關切的風電、光電等再生能源，以及儲能、電力系統與運具電動化等議題。

高仙桂並表示，明年政府已編列淨零相關預算682億元，此外，為期10年5,645億元的「強化電網韌性建設計畫」亦已正式啟動，感謝歐商在台灣再生能源的投入，也歡迎歐商繼續參與台灣能源相關建設，掌握台灣綠色轉型商機。

有關推動數位轉型，啟動台灣下一世代產業方面，高仙桂指出，政府在5＋2產業創新基礎下，正積極推動「六大核心戰略產業」。其中，為持續鞏固半導體產業競爭優勢，行政院已提出產業創新條例第10條之2修正草案；此外也藉由AI、5G等相關創新技術，帶動生醫、金融、傳統製造與服務等產業數位轉型。而商會關注的人才延攬、雙語政策等相關議題，各部會亦全力推動中。以專業人才延攬為例，國發會已成立「就業金卡辦公室」，持續擴大提供國際人才從工作到生活的全方位一條龍服務，迄10月底就業金卡有效張數已近6,200張。

在打造韌性供應鏈方面，高仙桂呼應商會所提，面對當前世局挑戰，各國均在進行供應鏈重組，台灣具備半導體與資通訊優勢，與歐盟共享民主、法治理念，是供應鏈重組中彼此最值得信賴的夥伴，台歐未來在新興戰略產業領域有極大合作空間。艾司摩爾（ASML）上周宣布，2023年將啟動該公司有史以來在台灣最大的投資案，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈，就是最佳案例。

延伸閱讀

中市府輔導旅宿業者數位轉型 因應後疫情數位時代

林佳龍溪北捷運再引話題 侯友宜：專家評估無庸置疑

林佳龍推溪北捷運 新北捷運局回擊財務不可行

國發會主委龔明鑫二度確診 周六無法投票

相關新聞

歐洲智庫學者：台灣靠「矽盾」睹注大 有其他優勢

歐洲智庫學者賈西亞-艾雷洛接受中央社專訪表示，台灣想靠半導體「矽盾」保障安全的「睹注太大」，應該把資源投入創造「其他領域...

台電備援兩倍搶修人力 確保選舉供電穩定

2022地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票將於明（26）日舉行，台電表示，過去針對全國性選舉或高中、大學重要考試等...

最新台灣永續投資調查出爐 永續投資資產總額年成長15%

台北大學商學院企業永續發展研究中心完成第三年度台灣永續投資調查，今正式發布「2022台灣永續投資調查」。調查發現，目前全...

歐商會籲再生能源流程簡化 高仙桂推經濟部單一窗口且要業者相信政府

歐洲商會今（25）日公布2023年建議書，以「台灣致勝之道——動盪世局中掌握契機」為主題，對「台灣能源轉型」、「人才與教...

歐洲商會發布「2023年建議書」 為台灣能源轉型提建言

歐洲商會今（25）日發布「2023年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出三大建言，包括：國產化與快速取得成果間宜取得平衡，...

台經院：歐美緊盯台灣選舉 攸關未來國際合作

台灣11月26日為九合一大選暨修憲複決公投投票日，儘管性質是地方選舉，台經院院長張建一直言「這次不太一樣」，認為歐美緊盯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。