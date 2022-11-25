快訊

青澀模樣曝！韓國瑜挺18歲公民權 PO照喊：珍惜有秀髮的好時光

果粉瘋掉！好市多「黑色購物週」第6天iPhone 14、青春露驚喜登場

貿協辦新商模大師論壇 為台灣數位經濟指路

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
貿協辦新商模大師論壇，為台灣數位經濟指路。記者邱馨儀／攝影
貿協辦新商模大師論壇，為台灣數位經濟指路。記者邱馨儀／攝影

經濟部國際貿易局與外貿協會於今（25）日共同主辦「全球數位經濟新商模趨勢論壇暨市調發表會」，邀請以色列美國、新加坡、荷蘭、立陶宛等創投加速器及新創專家分享全球數位經濟趨勢與新商模機會，吸引逾240家廠商親臨參與。

此次論壇邀請駐台北以色列經濟貿易處處長杜亞維、美國矽谷加速器Plug & Play台灣總經理洪大為、ShopBack台灣總經理隆章琪、台荷加速器高級顧問夏尚樸、立陶宛新創輔導機構Startup Lithuania經理Ms. Akvilė Dobromilskytė、以色列創投基金Maverick Ventures 創辦人Mr. Yaron Carni等6位業界專家與會，一同討論全球數位經濟及新商模的趨勢與機會，並由貿協研究員獨家分享今年針對全球5大市場所做的第一手市調觀察，高含金量市場資訊，吸引包含台杉投資、震旦集團、永豐餘集團、全家便利商店、宏亞食品、國泰金控、康那香、福懋興業、詠麗生技、華新麗華、長榮航空等重要企業代表參加。

貿協董事長黃志芳以「發掘新商模、翻轉新經濟」為題發表演說。黃志芳表示，新創獨角獸企業不再是美國及中國獨享，數位新創商機已於全球遍地開花，2021年疫情及低利率資金充沛的環境下，德國、加拿大、新加坡、法國、印度、英國均具爆發性的成長力，獨角獸誕生數量成長率甚至超越美國、中國。

根據貿協分析，目前全球新創生態圈分布主要集中於北美、亞太、歐洲、中東、南亞地區。美國已是全球數位經濟發展龍頭，美國白宮發布的「印太戰略」中又再一次涉及數位領土與數位主權布局，更加顯示數位經濟將是美國未來經濟發展的重要支柱。針對東協市場則數位經濟規模呈兩位數成長，新商模多具國家特色的解決方案。另點出，歐盟成員國數位程度差距大，2021年提出的「2030數位羅盤」（Digital Compass）計畫中顯示，歐盟認為每個產業皆須持續推動數位化。南亞則以手機上網為主流，但各國數位金融體系成熟度不同，台灣業者進入南亞市場，需注意掌握當地消費者的支付習慣，選擇合適的金融夥伴。而中東市場為這波數位經濟發展相當值得關注的目標市場，該地區新創企業持續吸引國際創投基金挹注，成為國際新創新舞台。

美國 創投基金 以色列

延伸閱讀

完善數位經濟 陸官方擬禁利用數據、算法行不正當競爭

大陸數位經濟 呈弓箭型格局

貴州拚大數據 數位經濟增速冠全陸

美國台灣形象展開幕黃志芳尬舞 美商務部次長出席

相關新聞

歐洲智庫學者：台灣靠「矽盾」睹注大 有其他優勢

歐洲智庫學者賈西亞-艾雷洛接受中央社專訪表示，台灣想靠半導體「矽盾」保障安全的「睹注太大」，應該把資源投入創造「其他領域...

台電備援兩倍搶修人力 確保選舉供電穩定

2022地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票將於明（26）日舉行，台電表示，過去針對全國性選舉或高中、大學重要考試等...

最新台灣永續投資調查出爐 永續投資資產總額年成長15%

台北大學商學院企業永續發展研究中心完成第三年度台灣永續投資調查，今正式發布「2022台灣永續投資調查」。調查發現，目前全...

歐商會籲再生能源流程簡化 高仙桂推經濟部單一窗口且要業者相信政府

歐洲商會今（25）日公布2023年建議書，以「台灣致勝之道——動盪世局中掌握契機」為主題，對「台灣能源轉型」、「人才與教...

歐洲商會發布「2023年建議書」 為台灣能源轉型提建言

歐洲商會今（25）日發布「2023年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出三大建言，包括：國產化與快速取得成果間宜取得平衡，...

台經院：歐美緊盯台灣選舉 攸關未來國際合作

台灣11月26日為九合一大選暨修憲複決公投投票日，儘管性質是地方選舉，台經院院長張建一直言「這次不太一樣」，認為歐美緊盯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。