貿協辦新商模大師論壇 為台灣數位經濟指路

經濟部國際貿易局與外貿協會於今（25）日共同主辦「全球數位經濟新商模趨勢論壇暨市調發表會」，邀請以色列、美國、新加坡、荷蘭、立陶宛等創投加速器及新創專家分享全球數位經濟趨勢與新商模機會，吸引逾240家廠商親臨參與。

此次論壇邀請駐台北以色列經濟貿易處處長杜亞維、美國矽谷加速器Plug & Play台灣總經理洪大為、ShopBack台灣總經理隆章琪、台荷加速器高級顧問夏尚樸、立陶宛新創輔導機構Startup Lithuania經理Ms. Akvilė Dobromilskytė、以色列創投基金Maverick Ventures 創辦人Mr. Yaron Carni等6位業界專家與會，一同討論全球數位經濟及新商模的趨勢與機會，並由貿協研究員獨家分享今年針對全球5大市場所做的第一手市調觀察，高含金量市場資訊，吸引包含台杉投資、震旦集團、永豐餘集團、全家便利商店、宏亞食品、國泰金控、康那香、福懋興業、詠麗生技、華新麗華、長榮航空等重要企業代表參加。

貿協董事長黃志芳以「發掘新商模、翻轉新經濟」為題發表演說。黃志芳表示，新創獨角獸企業不再是美國及中國獨享，數位新創商機已於全球遍地開花，2021年疫情及低利率資金充沛的環境下，德國、加拿大、新加坡、法國、印度、英國均具爆發性的成長力，獨角獸誕生數量成長率甚至超越美國、中國。

根據貿協分析，目前全球新創生態圈分布主要集中於北美、亞太、歐洲、中東、南亞地區。美國已是全球數位經濟發展龍頭，美國白宮發布的「印太戰略」中又再一次涉及數位領土與數位主權布局，更加顯示數位經濟將是美國未來經濟發展的重要支柱。針對東協市場則數位經濟規模呈兩位數成長，新商模多具國家特色的解決方案。另點出，歐盟成員國數位程度差距大，2021年提出的「2030數位羅盤」（Digital Compass）計畫中顯示，歐盟認為每個產業皆須持續推動數位化。南亞則以手機上網為主流，但各國數位金融體系成熟度不同，台灣業者進入南亞市場，需注意掌握當地消費者的支付習慣，選擇合適的金融夥伴。而中東市場為這波數位經濟發展相當值得關注的目標市場，該地區新創企業持續吸引國際創投基金挹注，成為國際新創新舞台。