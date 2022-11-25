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歐洲商會發布「2023年建議書」 為台灣能源轉型提建言

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
歐洲商會今天發布「2023年建議書」，由歐洲商會理事長張瀚書（右）向台灣政府代表國發會副主委高仙桂（中）遞交建議書，左為歐洲商會執行長何飛逸。記者胡經周／攝影
歐洲商會今天發布「2023年建議書」，由歐洲商會理事長張瀚書（右）向台灣政府代表國發會副主委高仙桂（中）遞交建議書，左為歐洲商會執行長何飛逸。記者胡經周／攝影

歐洲商會今（25）日發布「2023年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出三大建言，包括：國產化與快速取得成果間宜取得平衡，也應提升對電動汽車的支持，並呼籲政府應考慮各種類型和形式的再生能源生產和儲存選項的可能性。

歐洲商會理事長張瀚書表示，由於預期關鍵出口市場放緩或甚衰退，加上地緣政治的緊張關係，台灣將需要尋找且抓住新機會以增強韌性，並保持經濟動能，且若要在多變的世界情勢中成功，政府需採取行動加速台灣能源轉型，吸引並留住人才，同時強化發展創新科技的環境。

代表政府收下建議書的國發會副主委高仙桂則表示，淨零轉型一定是能源轉型優先，國發會3月已提出「淨零碳排路徑圖」，今年底還會公布「十二項關鍵戰略」細部作法，裡面將有具體執行計畫，並規劃至2030年，且包括相關預算、投入經費、策略目標都將擬訂出來，甚至包括階段性KPI及跨部會管考措施，屆時都會一併公布，且針對淨零轉型，政府明年度已編列682億元預算。

歐洲商會理事長張瀚書。記者胡經周／攝影
歐洲商會理事長張瀚書。記者胡經周／攝影
國發會副主委高仙桂。記者胡經周／攝影
國發會副主委高仙桂。記者胡經周／攝影
歐洲商會今天發布「2023年建議書」，由歐洲商會理事長張瀚書（右）向台灣政府代表國發會副主委高仙桂（中）遞交建議書，左為歐洲商會執行長何飛逸。記者胡經周／攝影
歐洲商會今天發布「2023年建議書」，由歐洲商會理事長張瀚書（右）向台灣政府代表國發會副主委高仙桂（中）遞交建議書，左為歐洲商會執行長何飛逸。記者胡經周／攝影

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