聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐洲商會發布「2023年建議書」 為台灣能源轉型提建言
歐洲商會今（25）日發布「2023年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出三大建言，包括：國產化與快速取得成果間宜取得平衡，也應提升對電動汽車的支持，並呼籲政府應考慮各種類型和形式的再生能源生產和儲存選項的可能性。
歐洲商會理事長張瀚書表示，由於預期關鍵出口市場放緩或甚衰退，加上地緣政治的緊張關係，台灣將需要尋找且抓住新機會以增強韌性，並保持經濟動能，且若要在多變的世界情勢中成功，政府需採取行動加速台灣能源轉型，吸引並留住人才，同時強化發展創新科技的環境。
代表政府收下建議書的國發會副主委高仙桂則表示，淨零轉型一定是能源轉型優先，國發會3月已提出「淨零碳排路徑圖」，今年底還會公布「十二項關鍵戰略」細部作法，裡面將有具體執行計畫，並規劃至2030年，且包括相關預算、投入經費、策略目標都將擬訂出來，甚至包括階段性KPI及跨部會管考措施，屆時都會一併公布，且針對淨零轉型，政府明年度已編列682億元預算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言