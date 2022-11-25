歐洲商會發布「2023年建議書」 為台灣能源轉型提建言

歐洲商會今（25）日發布「2023年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出三大建言，包括：國產化與快速取得成果間宜取得平衡，也應提升對電動汽車的支持，並呼籲政府應考慮各種類型和形式的再生能源生產和儲存選項的可能性。

歐洲商會理事長張瀚書表示，由於預期關鍵出口市場放緩或甚衰退，加上地緣政治的緊張關係，台灣將需要尋找且抓住新機會以增強韌性，並保持經濟動能，且若要在多變的世界情勢中成功，政府需採取行動加速台灣能源轉型，吸引並留住人才，同時強化發展創新科技的環境。