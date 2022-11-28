一個不同凡響的思維 翻轉台灣「新業務」時代

順應時代潮流，業務員形象翻轉，從無形的保障守門員，轉為具體的健康顧問。國泰人壽透過業務員轉型，成為保戶的「新家人」。

「陳爺爺您好，最近生活過得還好嗎？」一句朝氣熱情的問候，手提輕便隨身包、拿出一台平板，這是國泰人壽的業務員新日常，更令人訝異的是，在筆挺的套裝另一面，他們可能是籃球裁判、舞蹈達人，或鐵人三項選手及大提琴演奏家。

業務員的形象翻轉，正在國泰人壽真實發生。過去10年之間，全台灣超過800萬名的國泰人壽保戶們，心中都有一個共同的驚嘆號，「國泰人壽變年輕了！」。

這一批「國壽業務艦隊」年輕生力軍，為台灣僵固的保險業務圈，注入史無前例的活水，一切的起點，源自於國泰人壽一個大膽創新、翻轉半世紀舊制的組織改造 ——「登峰計畫（AG2.0，業務員升級計畫）」。

從最大規模的企業體質調整，到領先同業的新進員工定著率，「石頭也能變鑽石！」絕非偶然，不到10年，在台灣各大街小巷，有越來越多國泰人壽的年輕業務員身影，不僅要成為保戶「新家人」，更多的是多元、夢想、與時俱進。

直面挑戰 讓改變真實發生

2013年1月，國泰金融集團委託麥肯錫公司（McKinsey）的一份診斷報告出爐，令不少高層眉頭一皺，該報告顯示，國壽的高齡兼高績效的業務人員，佔整體比例偏高，預測未來5年，業務人員的平均年齡，將從41.6歲增至42.8歲。

一直佔據台灣保險龍頭的國泰人壽，除了業務組織出現「三高」現象，包括高年齡、高職級、高產能，當資深業務員陸續退休，新進業務員無法補足缺口，將會造成總產能下滑，衝擊未來戰鬥力。

「登山要爬贏同業，但山已經出現裂縫，如果山垮下來，登得越高，摔得越重。」國泰人壽預見未來隱憂，組織改造是箭在弦上，當時肩負「登峰計畫（AG2.0）」舵手之一、也是現任國泰人壽總經理劉上旗，下了此般註解。

更多勇敢故事，國泰人壽60週年「未來，勇不設限」

國泰人壽總經理劉上旗認為，如果2012年，是國泰人壽的體質調整，那2022年開始，是與社會締結更深的連結。 圖／國泰人壽提供

改造的剛開始，難免有陣痛期，「業界第一名為什麼要改造？」、「這對我的績效有什麼幫助？」的聲音，在國泰人壽基層瀰漫開來，甚至懷疑「登峰計畫」是否曇花一現，「畢竟是這麼大型的組織改造，到底會不會成功？誰都沒把握！」。

然而，國泰人壽展現的決心，註定這是一場「玩真的」改造工程。不僅專案小組就在副總辦公室隔壁，回憶當時每一場的區部說明會，也都看見國泰高層的身影，「當時有人椅子一拉，就坐在我們小組桌邊討論，結果一看發現是副總蔡宗翰（現任國泰世華銀行副董事長），全部人都嚇傻了。」當時參與計畫的種子業務及幹部們，至今仍記憶猶新。

國泰人壽啟動「登峰計畫（AG2.0，業務員升級計畫）」，當時高層一起與幹部參與討論，意味著組織改造是「來真的」。 圖／國泰人壽提供

必須發現問題，才能解決問題，過往業務完全業績導向、缺乏系統性新人訓練，導致人才無法留住，國泰人壽採取「穩健前進、持續創新」策略，除了先從區域試辦，再擴及全台，進一步制定「增員流程」、「新人培育」、「分級教育」、「主管職能提升」4大改造專案。

「不只是增員，更是徵才！」為此，國壽篩選第一批種子業務，當逐步看見成效後，透過經驗分享，再傳承到第二批、第三批種子業務，從「質變」再到「質量」。

同時，國壽訪談業績優秀的業務，把經驗轉換成教案，讓新人可以依循，並把資歷及能力相近的年輕業務，做集體訓練、提升職能，「增員不再單純把人找進來，更是篩選及培訓」，並進一步制定52堂「摩天輪式課程」，讓每位新人快速掌握專業知識，包括各種保險功能、行銷技巧、商品知識、法令遵循。

計畫3年內，出現微妙變化。據統計，國壽業務員的平均產能，從2013年到2015年提升1.22倍，可見AG2.0 推動後已逐步引導業務員透過各項工程強化基本戰力。

而最大幅度的躍進，則是每年的新進員工定著率，從登峰計畫剛推出的30%、相當於10人僅留下3人，到近年創下65%、超過半數新人留下，國泰人壽勇敢跨出的組織改造，正在持續發酵。

國泰人壽的「登峰計畫（AG2.0，業務員升級計畫）」，時任國泰人壽副總蔡宗翰（左三）也親力親為、參與其中。 圖／國泰人壽提供

以「夢想」為名 激發多元火花

資深業務員具備經驗，年輕業務員懷抱理念，若「登峰計畫」是組織轉型的第一步，那「YOUNG高登計畫」就是組織多元的下一步。2015年，國泰人壽釋出「讓夢想與工作一起前進」招募標語，無疑是台灣壽險圈最亮眼的口號之一。

一家企業要永續成長，就是新血持續加入，「一開始的登峰計畫AG2.0，打下扎實育才基礎，有信心引進更多年輕人，YOUNG高登計畫隨之誕生」。

事實上，以往大眾的求職目標，是「錢多、事少、離家近」，隨著年輕人求職定義轉變，變成「錢多、自由、有意義」；國泰人壽相信，每個人現實生活要打拼工作，但也有希望成就的夢想，進而造就多元興趣的人才，加入業務員行列。

2015年，國泰人壽釋出「讓夢想與工作一起前進」招募標語，激勵年輕人們一起向前衝。 圖／國泰人壽提供

「YOUNG高登計畫」將每一個新進業務，都當儲備主管來栽培，不僅把自己照顧好，也是攜手夥伴成長，透過業務力、組織力、領導力的「三力」培養，要創造國泰人壽的黃金年輕世代，透過提供2年教育培訓，首年更可領到最高30萬元財務補助，組織財補無上限，激勵年輕人們一起向前衝。

位於台北市的國泰人壽專招佳德通訊處，是全台305個通訊處之一，在短短4年3個月，業務人數從原本的55人，大幅成長為103人，「40%都是資歷2年內的新人」，可謂是「YOUNG高登計畫」的藉青引青的經典案例。

與斜槓同行 陪世代一起進步

2019年，一場無預警世紀疫情，打亂全世界的日常秩序，也帶出職場的變化，保持社交距離、美食平台崛起，兼職人生觀念興起，不止「斜槓外送」變成夯熱話題，國壽也推出全新的「斜槓業務」打開兼職新大門。

「當美國自由業占率提高，零工經濟興起，壽險業其實更適合兼職。」國泰人壽嗅出新趨勢，推出嶄新的「π高登計劃」，讓一般的社會大眾，能夠維持本業、保有彈性工時、保險專業加持，找到兼職生活新高度。

顛覆以往的全新增員概念，國泰人壽推出「π高登計劃」，打開兼職新大門。 圖／國泰人壽提供

由於壽險業的工作時間自由，薪資收入沒有天花板，只要擁有好的人脈、再加上一張證照，隨時就能「兼職業務」，創造不同的收入，開發不同生活品質；據國壽統計，「π高登計劃」推出2年，從一開始的試點單位，擴散全台305個通訊處，截至2022年9月，累計「斜槓業務」約1442人，且留存率近八成。

「你可以有多個兼職，且更多時間去發展興趣，這是壽險業迷人的地方！」而透過兼職模式，開始認識壽險，或許更有勇氣轉換跑道，顛覆以往的全新增員概念，進一步擴大「國壽業務艦隊」陣容，也陪伴世代一起進步。

超高齡、少子化 後疫情之下的繼往開來

「如果2012年，是國泰人壽的體質調整，那2022年開始，是與社會締結更深的連結。」國泰人壽總經理劉上旗的短短一席話，清楚定位國泰人壽下一個10年角色與願景。

台灣將於2025年步入「超高齡社會」，65歲以上的人口佔比，將超過台灣總人口20％，是越來越老的社會，國壽於2022年發布「人生風險大調查」，觀察各世代「心理、身體、財務」風險意識，其中，65歲以上族群的關注排行榜，「心理健康風險」排名第二，意味擔心退休後、沒有子女陪伴的「孤獨老」。

窺見未來樣貌，在國壽60週年之際，定調「E.P.S」戰略，就是「Elder Friendly友善高齡、Protection First保障優先、Sustainability永續實踐」策略藍圖，完全奠基於過去10年組織改造的扎實基礎。

理財有投資型保單、健康有外溢保單，更令人振奮的是，用10年「登峰計畫（AG2.0）」培植熱血、活力的2萬6000名業務員，更可以成為保戶的「心靈夥伴」。

當服務熱誠不打折，加上系統化的教育、專業度的提升，國泰人壽的業務員們，不再是單純的壽險顧問，也能時時陪伴高齡長者，或協助進行家戶服務，成為保戶的「新家人」。

「或許不能改變未來，但是可以擘畫未來！」10年前，國壽一個不畏挑戰的決定，開啟萬人組織改造工程，10年後，國壽繼續用勇敢創新的決心，陪這社會一起共好前進。

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