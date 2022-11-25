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九合一大選明登場 台電：備援兩倍人力穩供電

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
為確保選舉期間供電穩定，台電也動員平時輪值的近兩倍人力，總計約4,750人，於選舉期間將密切關注供電情形，若有突發停電事故，會立即派員協助排除故障，讓民眾安心投票。台電提供
為確保選舉期間供電穩定，台電也動員平時輪值的近兩倍人力，總計約4,750人，於選舉期間將密切關注供電情形，若有突發停電事故，會立即派員協助排除故障，讓民眾安心投票。台電提供

九合一大選明（26）日舉行，過去針對全國性選舉或高中、大學重要考試等活動，台電都會依慣例成立應變小組。為確保選舉期間供電穩定，台電也動員平時輪值的近兩倍人力，總計約4,750人，於選舉期間將密切關注供電情形，若有突發停電事故，會立即派員協助排除故障，讓民眾安心投票。

台電表示，為維護選舉期間供電穩定性，事前已針對重要線路設備加強維護，運用「紅外線熱分析儀」等檢測設備盤點巡視配電線路，並暫停11月26日選舉活動場所之工作停電。

此外，台電已協助各地方縣市政府選舉委員會加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機等設備，降低突發停電的影響。

台電另指出，選舉期間水火力電廠及核能電廠亦將加強警戒運轉，也加強電廠門禁管制及增加廠區巡檢頻率，並暫停例行性測試及非必要維護工作，維持各發電機組穩定供電。

台電進一步表示，投票當日台電將派員進駐中選會與地方縣市政府的選務中心直至計票結束，確保開票工作順利進行；同時，也將派員進駐區公所與鄉公所的計票中心，協助處理該地區與其轄下各投開票所的緊急停電事故，並備妥緊急發電機待命。

台電 核能電廠

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