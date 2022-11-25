歐洲商會今發布「2023年建議書」 關切台灣能源轉型

歐洲商會今（25）日發布「2023年建議書」，特別針對台灣能源轉型提出三大建言，包括：國產化與快速取得成果間宜取得平衡，也應提升對電動汽車的支持，並呼籲政府應考慮各種類型和形式的再生能源生產和儲存選項的可能性。

歐洲商會理事長張瀚書今向台灣政府代表國發會副主委高仙桂遞交建議書，今年建議書以「台灣致勝之道-動盪世局中掌握契機」為主題，肯定台灣近年經濟成長的表現，並呼籲台灣政府應採取行動，確保台灣在現今動盪的世局中繼續領先。

張瀚書表示，由於預期關鍵出口市場放緩或甚衰退，加上地緣政治的緊張關係，台灣將需要尋找且抓住新機會以增強韌性，並保持經濟動能，且若要在多變的世界情勢中成功，政府需採取行動加速台灣能源轉型，吸引並留住人才，同時強化發展創新科技的環境。

建議書內容直指，歐洲商會成員樂見政府發布在2050年之前達成淨零溫室氣體排放的初步技術路線圖，但政策制定卻遠遠落後於最初所訂的2025年目標，且台灣最近縮編岸上風電和地熱能源目標，此舉與政府的目標背道而馳，還有對國產化的硬性規定，以及未能改善再生能源的許可和其他行政流程上的繁文縟節，顯然在在阻礙了再生能源發展。

對此，高仙桂回應表示，淨零轉型一定是能源轉型優先，國發會3月已提出「淨零碳排路徑圖」，今年底還會公布「十二項關鍵戰略」細部作法，裡面將有具體執行計畫，並規劃至2030年，且包括相關預算、投入經費、策略目標都將擬訂出來，甚至包括階段性KPI及跨部會管考措施，屆時都會一併公布，且針對淨零轉型，政府明年度已編列682億元預算。

此外，建議書中也提出，作為淨零技術路線的關鍵產業，政府已經為電動汽車訂立目標，整個產業當然全力支持，但是需要政府提供多方面的協助才能達成這些目標，包括修改獎勵方案和稅務政策，以刺激電動汽車的銷售和建設充電基礎設施，改革現有土地和建物使用規則，允許未用農地和城市得以建設充電站。

同時，歐洲商會也提醒政府重視未來能源發展，除了現有太陽能和風電能源科技外，台灣應考慮其他再生能源生產和儲存選項的可能性，例如地熱能源、移動式離岸風電和氫能，這些項目在台灣仍有極大的發展潛力，但需要政府的支持才能起步。

歐洲商會「2023年建議書」議題，合計有161個議題，其中108個議題是以往所提，另外53項則為新議題。