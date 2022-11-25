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億光指日亞專利過期 對現有產品毫無影響

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

針對日亞昨（24）日所發布有關於德國程序判決的消息，億光（2393）今（25）日指出，對於判決未審酌WOFI所提有利證據，WOFI將依法提起上訴。億光相信德國程序仍在進行中，並非最終判決，最終WOFI將得到有利的判決。

億光今（25）日發布聲明指出，日亞歐洲YAG專利EP936682（德國YAG專利DE69702929）已於2017年7月29日期滿失效，對億光及WOFI現有產品沒有影響，且WOFI將依法提起上訴。億光相信德國程序仍在進行中，並非最終判決，最終WOFI將得到有利的判決。

億光並強調，該公司已於歐洲、美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決。

億光 德國

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