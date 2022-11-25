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10月三大營業氣候測驗點續跌 台經院張建一：最糟情況還沒來

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台經院今（25）日發布最新景氣動向，經過模型試算後，10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。 圖／台經院提供
台經院今（25）日發布最新景氣動向，經過模型試算後，10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。 圖／台經院提供

台經院今（25）日發布最新景氣動向，經過模型試算後，10月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。台經院院長張建一示警，整體經濟情勢「最糟情況還沒來」。至少到2023年第2季，不確定性真的真的還是非常高。

張建一表示，各主要預測機構預估美國明年經濟成長接近零，他認為美國聯準會（Fed）的升息只會大鷹變小鷹，暫不會轉鴿；歐元區則因為能源議題無法解決，又加上有歐債危機，因此各主要預測機構多對明年歐洲景氣不樂觀，甚至認為有可能會衰退。

不過，張建一認為，全世界最在乎的還是中國大陸的動態清零政策能否放寬，因為這對全球供應鏈的順暢度，有非常大影響。而台灣明年經濟成長則要靠內需帶動，但明年台灣經濟成長不會衰退，而是放緩。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，10月製造業營業氣候測驗點僅下滑0.43，下滑幅度已在縮小，在廠商努力去化庫存，國內消費力道也回溫，可望寄託明年第2季春雁會不會來臨。

孫明德表示，關於台灣明年經濟成長，台經院定調為「低成長」、「中通膨」，但須關注中國大陸清零政策的發展，因為清零政策一旦放寬，就有可能發生報復性消費，進而造成中國大陸的物價上漲，必須小心中國大陸的反撲。

台經院表示，2022年10月製造業營業氣候測驗點為84.20，較上月修正後之84.63下滑0.43，下滑程度已較先前趨緩，不過仍呈現連續十個月下滑態勢，為2020年5月以來新低紀錄。

2022年10月服務業營業氣候測驗點為91.09，較上月修正後的94.74減少3.65，呈現連續三個月下滑態勢。營建業2022年10月營業氣候測驗點為85.10，較9月的90.34下滑5.24，已連續三個月呈現下跌的態勢。

台經院

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