勞動部積極推動移工留才久用方案 幫雇主留用資深移工

為留用外國中階技術人力，我國已自今年4月30日起推動「移工留才久用方案」相關措施，勞動部鼓勵國內雇主可依規定將目前所聘僱的優秀資深移工及取得我國大專校院畢業副學士以上學位的僑外學生，申請轉任或聘僱為中階技術人力，適時填補企業所需長期穩定的技術性勞動力。

勞動部表示，今年4月30日推動「移工留才久用方案」，方案實施迄今，許多雇主為留用所聘僱的資深優秀移工，也紛紛響應此一政策，並陸續提出申請，其中一家位在彰化縣經營金屬表面處理業的製造業雇主，十分重視工廠內員工的教育訓練及工作安全環境，且因所聘僱的資深移工在工作上表現非常優秀，深獲其肯定，目前已陸續申請留用9名資深移工轉任為中階技術人力。

據該製造業雇主表示，之前曾聘僱幾位已經具有一定程度技術的優秀資深移工，因移工在台不得超過一定工作年限的法規限制，時間一到就必須返國，無法再繼續聘僱，感到十分可惜及困擾，所以在得知政府推動移工留才久用方案時，就積極配合政策提供更優質的薪資待遇與工作條件，將所聘僱具有一定程度技術的優秀資深移工申請轉任為中階技術人力，進一步留用長期培育的優秀人才。

此外，該製造業雇主所聘僱資深移工都認為，在轉任為中階技術人力後，直接感受到薪資待遇有明顯的提升，也都表示未來將會有更長期穩定的工作與收入，不必擔心工作年限一到就必須返國，職涯發展將更有前景，所以很高興能有繼續待在台灣工作的機會，因此非常感謝我國政府推動移工留才久用方案及雇主願意提供這樣的工作機會。

勞動部表示，目前已有相當多在台工作的優秀資深移工，且具有一定程度的語言溝通能力及技術水準，長久以來深受我國雇主肯定；因此，我國政府推動「移工留才久用方案」，希望雇主可透過該方案留用優秀且技術成熟的資深移工，以及在台取得副學位以上的僑外學生轉任中階技術人力，而於轉任中階技術人力後，不再受在台工作年限限制，未來可銜接我國移民政策，也可以適時補充製造業等特定產業及社福照顧需求的勞動力缺口，進而改善我國人口結構。

勞動部說，期許更多雇主詳加瞭解政府所推動留用中階技術人力相關政策，為企業長期發展提供所需穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，讓我國的整體產業及經濟基礎在未來能越來越有發展與競爭力。