故事從全台第一張保單開始 國泰人壽60年「未來，勇不設限」

1962年9月，台灣迎來嶄新且重要的時刻，全台第一張保單正式開賣，由國泰人壽出售一張10年期的養老保險，更為台灣燃起「保障」意識的火苗。

時至今日，迎來60週年的國泰人壽，陪伴台灣從青澀到成熟，保單內容不僅豐富多樣，投保方式更加快捷便利，但唯獨不變的，仍是對於「保障」的堅持與承諾。

國泰人壽用「你比你想的勇敢」精神，讓「保障」有更多樣貌，從高齡陪伴、社會轉型，到環境守護、永續未來，跨越了時間與空間，而所有的努力與成果，都是有跡可循，一起跟著國泰人壽走進時光隧道，走讀60年來與台灣跨出勇敢且創新的每一步，並望向「未來，勇不設限」的下一步。

●1960-1980陪伴台灣許多「第一次」

1962年9月10日，國泰人壽保險公司於台北市南陽街90號隆重開幕，時任財政部次長周宏濤代表部長嚴家淦剪綵；同年同月，售出全台灣第1張保單，保戶是中華民國第五任總統、時任財政部長嚴家淦。

1962年9月10日，國泰人壽保險公司於台北市南陽街90號隆重開幕，時任財政部次長周宏濤代表部長嚴家淦剪綵。 圖／國泰人壽提供

同時，國泰人壽享譽業界的「單位早會」，從企業創辦初期就延續至今，培養業務員良好的工作習慣；在1969年國泰人壽女子籃球隊成立，從社會甲組聯賽算起已拿下29連霸，是台灣女籃超級強權，連勝紀錄至今持續推進。

迎接新時代的來臨，1975年11月啟用IBM電腦，開始導入操作階段；1977年為鼓勵莘莘學子努力向學，國泰人壽公布實施「保戶子女教育獎學金」辦法，成為全台申請人數最多的獎學金活動，舉辦至今已陪伴台灣超過45年歲月。

1962年9月，全台第一張保單正式開賣，由國泰人壽出售一張10年期的養老保險，保戶是中華民國第五任總統、時任財政部長的嚴家淦。 圖／國泰人壽提供

1979年12月12日，時任蔡萬霖董事長正式就任之際，提出4大經營理念，包括「經營腳踏實地，工作精益求精」、「注重商業道德，講究職業良心」、「重視保戶權益，負起社會責任」、「加強員工福利，兼顧股東利益」，奠定國泰人壽不斷屢創佳績核心基礎。

進入1980年代，國泰人壽建立企業新形象，以全新的「大樹」企業識別系統，代表向下紮根、向上發展的企業理念，象徵服務社會造福人群的精神，是安定穩健的存在，新製電腦保單問世，為台灣保險產業開拓全新的數位紀元，國泰人壽仁愛路總公司大樓也於1987年9月26日正式啟用。

●1990-2010加速不斷創新的腳步

1990年5月10日，時任國泰人壽副董事長蔡宏圖初任國泰人壽董事長，38歲正式從父親手上接下國泰人壽董事長一職；1993月9月16日，名譽董事長蔡萬霖也榮獲前總統李登輝先生頒發「弘揚文化」匾額。

現國泰金控董事長蔡宏圖先生，自台灣大學法律系畢業，役畢後赴美深造榮獲美國南美以美大學法律博士學位，1980年擔任常務董事，1984年升任副董事長，並於1990年初任國泰人壽董事長。 圖／國泰人壽提供

隨著全球化、數位化的浪潮興起，從1990年代開始，國泰人壽到創新步伐快速推進，實施全國電腦連線，正式展開E化作業，讓全台灣300個據點，達到一站式服務，而國泰人壽的保全、理賠、保戶服務部，通過ISO9002國際認證，與國際企業並駕齊驅。並積極開始國際佈局，進軍中國大陸及越南的市場。

在1999月9月21日，台灣發生傷亡慘重的921大地震，國泰人壽旋即前往災區協助重建任務，在時任國泰人壽董事長蔡宏圖和志工同仁的熱心推動下，成立「國泰人壽慈善基金會志工團」，分布在全國各縣市提供志工服務。

國泰人壽實施全國電腦連線，正式展開E化作業，讓全台灣300個據點，達到一站式服務，進一步推升台灣各保險公司的E化潮流。 圖／國泰人壽提供

2013年，國泰人壽推動「AG2.0業務團隊升級計劃」，是組織改造的關鍵轉捩點，開創業務員年輕化，透過系統化的教育、專業度的提升，讓業務員變成「業務壽險顧問」，為日後的組織活力、多元人才，打下開創無限可能的基石。

隨著永續概念興起，「國泰人壽企業永續（CS）小組」於2016年成立，隔年發布全台灣第一本「永續保險原則(PSI)」報告書，並先後成立戰情室宣布「數位時代轉型」、保單全面電子化、榮獲保險業第一張且唯一的環保署減碳標籤、推動綠能產業專案融資等，確立國泰人壽領先業界的永續前瞻視野。

國泰人壽於2001年11月13日正式啟用「Contact Center」電話客服中心，除以傳統電話服務客戶外，另提供科技化服務。 圖／國泰人壽提供

2020年後繼續共好 對未來的永續承諾

因應全球淨零碳排趨勢，國泰人壽與集團共同對外宣布「零碳營運轉型計畫」，承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年前全面使用綠電，2050年前達到淨零碳排。

為符合國際發展趨勢，訂定ESG與氣候風險管理準則，並舉辦2021年國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，與海內外學者講師交流，分享永續趨勢與企業對氣候變遷可採取的行動建議，擴大台灣在ESG接軌國際的認識度。

國泰人壽訂定ESG與氣候風險管理準則，落實企業永續、支持TCFD（氣候相關財務揭露），並增進因應ESG與氣候風險的能力。 圖／國泰人壽提供

當COVID-19新冠疫情衝擊全球，國泰人壽首創全新三零遠距投保，獲金管會核准，試辦全新遠距服務Cathay Vision Experience，透過遠距視訊錄音錄影完成投保作業，結合「國泰上上簽（Cathay FinTouch）」電子簽名技術，實現「零接觸、零落地、零紙本」的遠距保險，讓投保只需動動手指就能輕鬆完成，成為台灣社會堅實後盾。

2022年，迎來60週年的國泰人壽，宣示全新「E．P．S」戰略，以「Elder Friendly友善高齡X Protection First保障優先 X Sustainability永續實踐」建構策略藍圖，為下一個60年，與台灣社會一起共進，開啟打造永續未來的序幕。

因應新冠疫情，國泰人壽首創全新三零遠距投保，實現「零接觸、零落地、零紙本」的遠距保險，讓投保只需動動手指就能輕鬆完成，成為疫情下台灣社會堅實後盾。 圖／國泰人壽提供

更多勇敢故事，國泰人壽60週年「未來，勇不設限」：https://event.udn.com/cathaylife60/index.html#home