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台灣福興工業、熊有良心室內設計落腳高屏 創300職缺

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部加工處近期提報投資審查小組核准通過二家企業進駐高屏地區，全球門控安全科技的領導者—台灣福興工業（9924）投資20.9億元，於屏東園區設立分公司營運；熊有良心室內設計投資金額3,200萬元進駐高雄軟體園區；二項投資案預計在高屏地區創造逾300個工作機會。

台灣福興工業為全球最具規模的門用五金產品專業製造廠，從事家用、商用型門鎖及電子鎖之製造及銷售，提供國內、外消費者優良門禁方案；自1957年成立迄今已逾一甲子，為全球門控安全科技的領導者。

台灣福興工業憑藉著專業的製造技術，靈活的應變能力，以及深厚的跨國企業策略聯盟經驗，較競爭者更具有產品優勢及品牌知名度。公司產品以外銷為主，北美地區占比近七成為主要市場，於台灣、中國大陸及美國等地共有九大營運據點，此次擴大生產規模，提供客戶更優質服務。

熊有良心室內設計為研發室內設計電子商務平台，由消費者角度出發，將傳統室內設計數位化，期望帶給客戶針對住宅及商業空間不同的體驗及感受。

該公司未來進駐高軟園區，將結合園區內科技軟體廠商，共同建置完整的銷售平台及軟體資訊系統，與業界合作創新發展。

軟體 高雄市 屏東縣

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