台澳女企業領袖對話 蘭花、綠能、葡萄酒領域嶄露頭角

台澳女力發威！經濟部貿易局局長江文若指出，我國重視女性在業界的貢獻，台澳女性分別在蘭花及葡萄酒等傳產的國際貿易展現實力，而且我國在再生能源的新興領域，女性比例也高於全球及亞洲的平均值。

為深化台澳民間經濟合作，並推動女性參與國際貿易，由經濟部國際貿易局與財團法人商業發展研究院、台北市澳洲紐西蘭商會合作舉辦「Women in trade – 台澳女性企業領袖對話」23日登場，以沙龍對話、以茶會友方式，邀請各產業傑出的女性領導者講述如何運用女性的智慧力、溝通力在國際貿易中嶄露頭角。

江文若開幕致詞表示，台灣推動女性賦權及兩性平權成效斐然，使台灣女性在各個領域都有傑出的表現，蔡總統為第一位女性總統，台灣女性立法委員比例高，而國際貿易局亦以女性員工居多。同時，我國重視女性在業界的貢獻，台澳女性分別在蘭花及葡萄酒等傳產的國際貿易展現實力，而且我國在再生能源的新興領域，女性比例也高於全球及亞洲的平均值。因此，希望藉由本次活動建立台澳女性企業家相互溝通的平台，並促進雙方長期的合作。

澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）則是特別預錄製致詞影片，她表示澳洲在這幾年中，關於女性賦權與推動性別平等在這方面有著顯著的進步，像是大型企業董事會席次由女性擔任的增加、女性勞動參與率創下歷史新高、性別薪資差距也持續縮小等。她更進一步表示，這次的活動是反思我們在性別平等上的成就，及仍存在挑戰的機會，並重新對多元性、發掘女性充分且平等地參與經貿和活動潛力的承諾，以造福所有人。

活動席間亦邀請台灣優秀女性企業家，以及澳洲在台傑出女性企業家進行對談。

商研院指出，在傳統產業中，邀請台灣前三大出口蘭園蜀隆花卉董事長李嘉珍與澳籍的傑克遜家族酒業公司（Jackson Family Wines）亞洲區總監 Emma Hammonds 對談，一起分享成功女性領袖在傳統產業中，如何突破性別框架與限制。在風能產業，邀請台灣雲豹能源總經理趙書閔與澳洲風電顧問業KIMA Energy共同創辦人Kimberly Cram MBE，聊聊在科技、能源領域傳統上是以男性為主的產業，女性領袖面對的機會與挑戰。同時並請到重視性別平等的企業來到現場，分享打破性別可以為企業帶來的益處。另外女性企業家們也一起探討，疫後各產業的國際貿易中，女力發揮更可帶來的優勢。

此外，現場亦安排嘉賓進行台灣「品茶」文化體驗活動，也藉著介紹台灣精品高山茶，推廣台灣有機茶，讓現場與會嘉賓藉著「以茶」會友，增添更多的互動及交流，並也對台灣口齒留香、喉韻豐富的有機高山茶留下深刻的印象，另外也提供養生花草茶，供現場嘉賓回家品嘗。

商研院表示，「Women in trade –台澳女性企業領袖對話」現場參與人員除了台、澳國際貿易女性企業家、女性企業家相關公協會，以及澳洲辦事處代表、台北市澳洲紐西蘭商會等人出席，線上同步直播歡迎國、內外觀眾參與，線上直播報名踴躍，包含產、學、研各單位，更有其他政府單位一同線上參與，顯見性別平等議題發展潮流，更是展現台灣民主、包容及多元軟實力的例證。