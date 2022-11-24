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陳冲：FTX事件是階級翻身的挫敗 政府不應忽視

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台灣前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲。記者巫其倫／攝影
台灣前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲。記者巫其倫／攝影

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣告破產，市場初估最高損失超過上億元，全台約數十萬投資人求訴無門。前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲今（24）日認為，加密幣因FTX事件可能一時勢微，但政府不應輕忽加密資產具有階級翻身的意涵，如何撫平貧富差距擴大的疑慮，提供年輕世代發展的空間，應該是當務之急。

陳冲指出，FTX驚傳資金缺口80億美元宣告破產，百萬散戶哀號；然而，同一時間，傳出巴菲特以41.2億美元買進台積電，刺激股價揚升，「諷刺的對比，貧富差距的惡化，階級翻身夢想的幻滅，就在眼前一幕幕閃過。」

陳冲表示，他在2014年演講時，曾以2012年1月15日美國法庭影集「Bitcoin for dummies」為例，講述影片結論認為比特幣類似commodity（商品），充其量只是投資工具，只要參與者有信心，自會前仆後繼，但因缺乏內在價值，若信心崩解、無人接手，也就將煙消雲散。

陳冲說，去年6月新世代金融基金會就曾經公開表示，在舊世代的金融遊戲中，自己沒有角色，財富大餅分配不均，貧富差距日益擴大，一種新型態的階級鬥爭心理，漸漸成形，這種社會危機，任何政府都應該加以正視。

他強調，對新世代而言，數位落差是一個機會，加密資產是一個墊腳石，可以藉嶄新的遊戲規則，擺脫石器時代的前輩，階級翻身，自創一片樂園。然而任何加密資產的發展，因為去中心化、因為亟需市場信心，比實體經濟更需要自制自治，換言之，治理問題更加嚴肅。

陳冲認為，本次FTX事件，被經濟學人雜誌形容為前所未有的criminal（犯罪）、wasteful（浪費）、useless（無用），即因挪用公司資金，盜用客戶資產買賣代幣，接受自身股票為擔保等天條禁忌，缺乏內控並毫無治理觀念可言。在此影響下，市場對於加密貨幣交易平台及加密資產的信心恐損耗殆盡，對新世代、新遊戲規則，無異是致命的一擊，且城門失火，必將殃及池魚。

陳冲也提到，更糟的是，近日又傳出FTX在美對政治獻金的支出、有關機關的放縱、乃至於年初與SEC（證管會）的密會等，火上添油，疑雲更加滿布，美國拜登總統今年3月、9月為強化競爭力，所發布的數位資產行政命令及聲明，也將蒙上陰影。

他直言，「我個人覺得最荒唐的，要推新加坡淡馬錫對FTX 2.75億美元的兩輪注資」，性質上屬國家主權基金的投資，理應要有崇高的政治經社目標，豈能以單純獲利為由，誤信誤判為藉口，殊不知有多少散戶誤踩此一指標，而成千古之憾。

陳冲強調，此次FTX事件，台灣恐是全球公認的重災區，涉及30萬人、150億資金，但在法律上除洗錢防制外，並無主管機關，此中如基於至少30萬張選票的現實考量，可考慮本基金以往建議，由行政院院長出面，指揮旗下消保處，妥善處理境外集體訴訟事宜。

他也建議，長遠之計，仍應仿美國白宮由總統統一指揮18個部會，為國家數位資產競爭力的前途，積極規劃。其次，雖然加密幣因FTX事件可能一時勢微，但政府不應輕忽加密資產具有階級翻身的意涵，如何撫平貧富差距擴大的疑慮，提供年輕世代發展的空間，應該是當務之急。

陳冲 貧富差距

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