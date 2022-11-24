APEC剛落幕 蘇貞昌下達2指令加強國際互動

2022年APEC年度會議甫落幕。行政院長蘇貞昌今（24）日，在院會上要求各部會積極與理念相近會員體保持密切聯繫，並遊說各國支持我國加入CPTPP。另針對明年APEC主辦國美國，也指示加強議題上合作。

蘇貞昌指出，2023年APEC由美國主辦，優先議題包含相互連結、創新及包容永續，請各部加強橫向聯繫，研提與優先議題領域相關計畫，並在今年會議達成基礎的成果上，與美國加強合作推動APEC議題進展；全球經貿情勢仍在快速變化，面臨內外挑戰跟變數仍多，因此要求有關機關掌握參與經濟整合的契機，持續與APEC各經濟體攜手合作，擴大台灣對外貿易、開拓國際空間，為區域繁榮發展跟和平穩定做出具體貢獻。

國發會指出，今年APEC部長們通過了三份重要文件，除部長聯合聲明、領袖宣言外，領袖宣言附件「生物、循環及綠色經濟發展之曼谷目標」更是泰國本年辦會最重要的成果。

今年主題設定為「開放、連結、平衡」，以疫情後的永續復甦為主軸，聚焦透過整體社會及系統方法推動生物、循環及綠色經濟發展模式，以達全面平衡目標，推動APEC區域經濟再成長。並呼籲針對包容及永續性發展推動策略性工作，改善婦女、微中小企業、弱勢及貧窮偏遠地區族群之發展機會。會議共分為三場次，主題為分別第一場次「平衡、包容及永續成長」、工作午餐場次「重啟區域鏈結」、及第三場次「開放及永續的貿易暨投資」。

國發會主委龔明鑫指出，面對通膨、供應鏈、糧食與能源安全等全球性挑戰，我方致力維持經濟成長，並續作為全球供應鏈可信賴夥伴；我國向APEC捐助共計220萬美元，以支持具跨領域性質，及與數位創新、海洋廢棄物管理、微中小企業相關的計畫。

另外，龔明鑫說，台灣於今年3月提出「2050淨零排放路徑圖」，並重視公正轉型；樂見主辦會員體泰國適時提出「生物、循環及綠色經濟發展模式之曼谷目標」。

泰國主席在龔明鑫發言後特別回應，感謝我方之捐款，促進APEC相關工作，並表示認同我方淨零路徑圖，所提公正轉型、不遺落任何人，與APEC包容性成長目標一致。

行政院政務委員鄧振中則分別於工作午餐場次「重啟區域鏈結及第三場次「開放及永續的貿易暨投資」中，代表我方發言呼應泰方年度辦會主題。

鄧振中提及受到新冠疫情的衝擊，會員體加速促進數位科技運用及數位轉型，強調強化與APEC會員間的數位連結，如簽署數位經濟協定，以消除數位障礙，促進貿易、資料與人員等的流通。

另外鄧振中說，促進貿易及投資仍是疫後全球經濟復甦的關鍵。承諾採取開放及公平的貿易、投資及良好法制作業，並提升與APEC會員的貿易便捷化合作。在當前國際供應鏈重組的挑戰下，理念相近夥伴間的信任與合作不僅是供應鏈產生韌性的基礎，也是共同處理國際經濟問題的重要解方。