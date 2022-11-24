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鄧振中盼下次台美談判在台北召開 今年底BTA目標不變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今日召開院會。(圖/行政院提供)
行政院今日召開院會。(圖/行政院提供)

行政院今（24）日召開院會後的記者會上，行政院政務委員鄧振中指出，在這次的APEC會議上有積極的與各國表達台灣想加入CPTPP的決心，並且也有與美國進行對話，對於下次「台美21世紀貿易倡議」下次的開會地點，已向美方提出希望在台北召開，不過還是保有彈性空間。

鄧振中指出，APEC是一個很好的機會讓台灣可以各國討論事情，在會議期間的第二天時，大家可以在一個房間裡面，觀看領袖會議進行的狀況，所以我們有相當多的機會，跟其他國家的部長談很多事情。

鄧振中也說，談到的主要重點包括，新南向政策的推動；跟各國增進關係的方法，畢竟每個國家的狀況不一，所以說這是一個相當好的機會；爭取各國支持台灣加入CPTPP。這次與美國貿易代表戴琪的會面機會相當多，確實現在最重要的工作就是「台美21世紀貿易倡議」的談判，也與戴琪檢討了從今年6月開始推動這件事情後，到目前為止的進展，雙方都相當滿意，這中間有了很多次的工作會議討論，上上周在紐約，雙方也有了首次談判的會議，對於雙邊的談判人員有一個相對較長的時間進行充分的意見交流，我們兩個人都認為這是一個相當好的事情，且應該要持續。

至於下次的談判時間與地點是否出爐？鄧振中說，時間尚未做出決定，會留給雙邊的談判人員，去找出一個適當的時間，不過維持彈性，同時雙方也都一致認為應該要盡快展開第二次的談判，也期望可以盡快獲得成果。至於地點，也向美方表達希望可以來台北開會，不過還是維持可討論的空間，假設美方能過來當然是最好，但我們也清楚美方目前在亞洲有多項任務要推動，萬一不行，我們也相當願意過去。

至於是否會年底有一個相對具體的成果出爐，鄧振中說，這個目標還是存在，但實際狀況還是要等談判結果。

此外，鄧振中也提到，這次多數的CPTPP代表會員都在，大多時候我們都有機會談話交換意見，當然形式上不太一樣，現在各國對於CPTPP的新入會國的討論，都是相當一致的立場就是先把英國的入會案處理完畢，他們就是希望以英國的入會案來證明CPTPP的新入會國必須要滿足高標準，現在來看大家也都認為英國的入會案還需要一點時間來處理，等到這個案子結束了他們才會處理接下來還在等待申請入會的案子。

鄧振中 CPTPP 英國

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