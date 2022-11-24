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陳冲看FTX 貧富差距擴大下的階級翻身挫敗

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣深陷FTX事件重災區，陳冲建議，仍應仿美國白宮由總統統一指揮18個部會，為國家數位資產競爭力的前途，積極規畫。圖 /資料照片
台灣深陷FTX事件重災區，陳冲建議，仍應仿美國白宮由總統統一指揮18個部會，為國家數位資產競爭力的前途，積極規畫。圖 /資料照片

FTX驚傳資金缺口80億美元宣告破產，百萬散戶哀號；同一時間，傳出巴菲特以41.2億美元買進台積電（2330），刺激股價揚升。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲感慨，諷刺的對比，貧富差距的惡化，階級翻身夢想的幻滅，就在眼前一幕幕閃過。

陳冲說，加密資產（以比特幣為代表），運用區塊鏈/密碼學技術，耗用能源，無中生有 ，本無intrinsic value。記得他2014年演講時，曾舉2012年1月15日美國法庭影集Bitcoin for dummies為例，講述影片結論認為比特幣類似commodity，充其量只是投資工具，只要參與者有信心，自會前仆後繼，但因缺乏內在價值，倘信心崩解，無人接手，也就將煙消雲散。

去年6月新世代金融基金曾經公開表示，新世代總認為在舊世代的金融遊戲中，自己沒有角色，財富大餅分配不均，貧富差距日益擴大，一種新型態的階級鬥爭心理，漸漸成形，這種社會危機，任何政府都應該加以正視。

對新世代而言，數位落差是一個機會，加密資產是一個墊腳石，可以藉嶄新的遊戲規則，擺脫石器時代的前輩，階級翻身，自創一片樂園。

然而任何加密資產的發展，因為去中心化、因為亟需市場信心，比實體經濟更需要自制自治，換言之，治理問題更加嚴肅。本次FTX事件，被經濟學人雜誌形容為前所未有的criminal, wasteful, useless，即因挪用公司資金，盜用客戶資產買賣代幣，接受自身股票為擔保等天條禁忌，缺乏內控，並毫無治理觀念可言。影響所及，市場對加密貨幣交易平台，及加密資產的信心，損耗殆盡。對新世代、新遊戲規則，無異是致命的一擊!而且城門失火，必將殃及池魚。

更糟的是，近日又傳出FTX在美對政治獻金的支出、有關機關的放縱、乃至年初與SEC（證管會）的密會等，火上添油，疑雲更加滿布，美國總統拜登今年3月 、9月為強化競爭力，所發布的數位資產行政命令及聲明，也將蒙上陰影。

陳冲說，他個人覺得最荒唐的，要推新加坡淡馬錫對FTX 2.75億美元的兩輪注資。性質上屬國家主權基金的投資，理應要有崇高的政治經社目標，豈能以單純獲利為由，誤信誤判為藉口，殊不知有多少散戶誤踩此一指標，而成千古之憾。

FTX事件，台灣恐是全球公認的重災區，涉及30萬人，150億資金，但在法律上除洗錢防制外，並無主管機關，此中如基於至少30萬張選票的現實考量，可考慮本基金以往建議，由行政院院長出面，指揮旗下消保處，妥善處理境外集體訴訟事宜。

陳冲認為，長遠之計，仍應仿美國白宮由總統統一指揮18個部會，為國家數位資產競爭力的前途，積極規畫。其次，雖然加密幣因FTX事件可能一時勢微，但政府不應輕忽加密資產具有階級翻身的意涵，如何撫平貧富差距擴大的疑慮，提供年輕世代發展的空間，應該是當務之急。

陳冲 美國 貧富差距

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