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工研院培育產業關鍵策略人才 榮獲2022國家人才發展獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
因應全球能源永續及產業發展變化，工研院首創電網學校與淨零永續學校，連結國際最新技術及產業所需之先進學程，為國家培養關鍵性策略人才。工研院／提供
因應全球能源永續及產業發展變化，工研院首創電網學校與淨零永續學校，連結國際最新技術及產業所需之先進學程，為國家培養關鍵性策略人才。工研院／提供

工研院以科技研發帶動產業發展，同時長期致力於協助高科技產業培養關鍵策略人才，積極鏈結全球產業發展趨勢，引進國際先進學程，今年榮獲我國人力資源領域最具代表性獎項「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」，在人才發展與訓練品質上備受肯定，是政府、業界人才培育的好夥伴。頒獎典禮於昨（23）日下午由行政院政務委員林萬億頒獎，工研院產業學院副執行長賴昶樺代表出席受獎。

工研院副總暨產業學院執行長周怡君表示，「國家人才發展獎」由勞動部主辦，是國內人力資源領域官方最高獎項，強調重視全方位人才發展，此次獲獎肯定工研院扮演國家人才發展智庫之角色，為國家培養關鍵性策略人才的成果。周怡君指出，科技產業發展變化迅速，產業界人士必須以最迅速的方式掌握新趨勢發展，工研院長期深耕人才培育，運用大數據資料快速掌握人才技能需求及職業變化情形，搭配工研院「2030技術策略與藍圖」，預測產業未來人力所需，提前部署關鍵人才。

近年，因應全球能源永續及產業發展變化，工研院首創電網學校與淨零永續學校，整合院內豐沛多元的跨領域研發能量，連結國際最新技術及產業所需之先進學程，網羅產業界菁英師資，提供最具市場潛力的技術課程，讓相關議題的知識快速擴散至產業，為國家培養關鍵性策略人才，幫助產業永續經營。

周怡君強調，科技產業是臺灣經濟發展的重要命脈，產業人才培養更需提早布局，我們要更加重視人才培育規劃，讓產業保持競爭優勢。工研院將持續對準國際趨勢，集結創新研發資源、各界專家等能量，協助產業界培養優秀人力資源，為產業持續灌注創新能量。

近年面對疫情爆發、氣候變遷、科技競爭，黑天鵝與灰犀牛的接踵而至，變動已是新常態，工研院現正舉辦「綠色X數位人才發展學習特展」（http://talentweek2022.businesstoday.com.tw ），解析五大領域技術與人才的趨勢，為產業布局未來轉型所需之科技核心人才，內容涵蓋淨零永續、智慧機械、智慧電網與綠能、生技醫藥、智慧資通訊，提供有志於淨零與數位轉型的企業與人才，免費線上學習參與的機會。

工研院榮獲我國人力資源領域最具代表性獎項「2022國家人才發展獎－機關(構)團體獎」，在人才發展與訓練品質上備受肯定。由行政院政務委員林萬億（左）頒獎，工研院產業學院副執行長賴昶樺（右）代表出席受獎。工研院／提供
工研院榮獲我國人力資源領域最具代表性獎項「2022國家人才發展獎－機關(構)團體獎」，在人才發展與訓練品質上備受肯定。由行政院政務委員林萬億（左）頒獎，工研院產業學院副執行長賴昶樺（右）代表出席受獎。工研院／提供

工研院 布局 智慧機械

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