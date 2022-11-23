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時隔四年再度出手…立訊將買下光寶科營收百億部門 交易金額曝光
集微網消息，據台媒報導，光寶科為持續聚焦高成長性、高毛利率的核心事業，欲出售非核心事業的多功能事務機部門，買家則「又是」立訊，出售事件或將在11月底後落定。
據悉，光寶科今年營收預估超過1,700億元新台幣，多功能事務機部門營收貢獻度約在5％～6%之間。業內人士認為，雖然多功能事務機部門出售後，年營收將減少約百億元新台幣，但光寶科明年毛利率則有機會因此而進一步提升。
據了解，光寶科多功能事務機部門最重要獲利來源是提供服務，但硬件出貨量成長平緩、毛利率成長空間受限，雖然多功能事務機在光寶仍然盈利，每年營收規模約有百億元新台幣，但不容易達到光寶科的既定目標。光寶科在多功能事務機市場最耳熟能詳的代工客戶，是美國大廠Lexmark（利盟）。
在2018年，光寶科以3.6億美元的高價將手機相機模組部門賣給立訊集團，與立訊建立一條龍供應鏈的合作契機。而此次收購也是時隔四年立訊再度出手，買下光寶科另一部門。
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