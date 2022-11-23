商界憂台版CFC思慮未周 財政部：將徵詢意見

台版受控外國企業(CFC)制度即將在明年元旦上路，但近日商界認為，台版CFC部分內容嚴重違反課稅原則，建議將未實現金融資產評價損益自CFC當年度盈餘排除。財政部賦稅署今（23）日表示，近期已透過工總、商總等組織詢問業者意見，問卷預計25日收回，後續統整具體意見後將對外說明。

為防杜跨國企業或個人藉於低稅負國家或地區，成立受控外國企業(Controlled Foreign Company, CFC)保留盈餘不分配，規避我國稅負，行政院於今年1月14日核定我國營利事業CFC制度及個人CFC制度，將分別自2023年度及2023年1月1日施行，以維護租稅公平。

此法立意良善，但是商界近期提出疑慮，認為台版CFC有考量不周全，福邦創投董事長黃顯華認為，台灣CFC部分內容嚴重違反課稅原則，台版CFC要對未實現評價損益、未實際獲配盈餘及轉境外實質投資進行課稅，但金融資產評價是市價浮動，「未實現獲利卻要先繳稅」，並不合理。

針對商界看法，財政部認為，若就未實現金融資產評價損益調減CFC當年度盈餘，考量金融資產通常在短期內交易頻繁，等於是短期內還是要加回，可能徒增處理程序，目前財政部正在綜整各界意見、參考其他國家CFC制度，審慎評估。財政部也說，已透過工總、商總等詢問業者意見，後續將整合意見對外說明。

財政部也強調，CFC制度施行在即，建議納稅義務人及早了解CFC制度內容，評估稅負影響程度，企業也應改變過去租稅規劃思維，按其在各國實質經濟活動所執行的功能、使用資產及承擔風險，合理分配利潤，重新回歸經濟因素考量，檢視及調整現行投資架構，降低稅務風險。