工資補貼為助選？ 勞長：9月就有共識

出手救受疫情影響的產業，政府將幫付勞工部份的薪水！經濟部祭出「基本工資補貼方案」，只要企業營收衰退達10%就能申請，具體補助金額由企業員工數量決定，每一個勞工最高補貼企業920元。此舉遭外界批評是選前大撒幣，勞動部長許銘春則否認說，早在9月初就有共識，令人惋惜良法美意也太晚宣布了。

每人最高補貼920元

經濟部指出，此方案是對受疫情影響的農業、服務業及被連帶波及的部分工業進行補貼，且新方案將參採產業意見，進一步簡化作業，補貼條件也比111年更有彈性。

此次補貼方案條件為「企業營收衰退達10%」，具體認定標準是看111年9月及10月營收比對衰退情形，只要比較基期為110、109或108年同期，其中一項有營收衰退的狀況，就可以申請。

經濟部進一步說明，本方案是補貼雇主因基本工資調漲所增加之成本，全職員工以月投保薪資級距在26400元到27600元的人數，以每人每月定額補貼920元；部分工時員工則以月投保薪資級距在25250元以下之人數，以每人每月定額補貼560元，預計可補貼雇主13億4766萬餘元。

遭質疑是助攻選舉

有關外界質疑此舉是選前大撒幣，勞動部長許銘春否認說，基本工資補貼方案是9月1號召開基本工資審議會時，勞資雙方委員都支持，應持續對受疫情衝擊產業提供配套措施。行政院也要求勞動部、經濟部加速研擬作業，並盡快公布，非選前撒幣。

她說，公布補貼方案後，經濟部後續會展開行政作業，因基本工資調漲明年元月就要上路，只剩一個多月，作業時間很趕，但這是本來就應該做的事，勞動部也會持續協助受疫情影響產業，穩定勞工就業。

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