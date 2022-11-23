經濟部：續辦2023年基本工資補貼 由勞動部支應經費

基本工資月薪將於2023年元旦起，由25,250元調高至26,400元，時薪由168元調成176元；為減少基本工資調漲影響事業的營運成本，經濟部將於明年續辦基本工資補貼方案，所需經費於今（23）日就業安定基金管理會臨時會決議同意由就業安定基金支應。

經濟部表示，考量近三年產業持續受疫情影響，再度提出「2023年基本工資補貼方案」，對受疫情影響的農業、服務業及受到疫情連帶影響的部分工業進行補貼；本次方案參採產業意見並進一步簡化作業，補貼條件較2022年具彈性。

經濟部指出，2023年基本工資補貼方案為企業營收衰退達一成，優於2022年條件。衰退認定部分以2022年9月及10月營收比對衰退情形，比較基期為2021年、2020年或2019年同期，其中一項符合即可，也較2022年增加彈性。此外，查定課徵營業稅的小規模營業人，可免提供受疫情影響營業額衰退證明，以簡化申請作業。

經濟部進一步說明，本方案是補貼雇主因基本工資調漲所增加之成本，補貼金額是依員工數計算，全職員工以月投保薪資級距在26,400元及27,600元之人數，以每人每月定額補貼920元；部分工時員工則以月投保薪資級距在25,250元以下之人數，以每人每月定額補貼560元；另補貼人數以今年10月31日投保在26,400元以下的員工人數為上限。

基本工資補貼所需經費已在今（23）日上午就安基金管理會中同意支應，經濟部表示預計於2023年1月受理線上申請。