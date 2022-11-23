因專利爭議挨告 中研院：是否符合學術研究由法院釐清

中研院因為專利授權爭議，日前遭用藥安全基因檢測廠世基生醫指控違反專利授權，求償3億元。立法院教育及文化委員會今（23）日開會，多位委員針對此案提出質詢，中研院長廖俊智表示，學術研究使用應屬於專利權例外，目前交由法院釐清。

中研院在2006年將藥物基因檢測專利授權給世基，當時世基以2億元取得，每年付專利金，並在檢測費分潤給中研院。然而，中研院生醫所卻在未告知世基情況下，在2018年將該技術投入「台灣精準醫療計畫」（TPMI），將技術提供給全台33家醫院、醫學中心，造成世基虧損，決定提出民事訴訟，求償3億元。

許多委員關心中研院後續如何因應法律攻防？無黨籍立委黃國書更指出，如果中研院敗訴將如何賠償，而就算勝訴，也可能讓中研院信用受損，沒有公司願意技轉合作。時代力量立委王婉諭則說，許多人一輩子只需要進行一次基因檢測，所以每做一個人就侵害世基權益。

中研院智財技轉處長邱文聰回應，生研所在TPMI計畫下已經暫時不使用與世基有關的專利，但未來我們還是希望有跟對方合作的空間，無論判決結果盼可以創造雙贏局面。

他補充，現實問題是《專利法》59條中提到專利保護例外，也就是從事學術研究不被認為是專利侵權，而中研院兩大任務就是學術研究跟技術移轉，當出現緊張那麼就要透過法院來釐清。

對於訴訟是否影響到預算達7.1億元的TPMI計畫，生醫所長郭沛恩重申，目前都是進行研究，沒有商業化用途；但這樣的回應讓黃國書不滿，認為這樣作法會讓中研院破產。

民進黨立委張廖萬堅表示，中研院法律上仍要有所強化，認為廖俊智掌握度不足。廖俊智回應，專利法當中規定學術研究之用屬於意外情形，會交由法院判斷這樣的狀況是否屬於專利權例外。