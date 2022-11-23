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台版晶片法擬明年上路 會計師提醒留意3面向

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
行政院會日前通過台版晶片法「產業創新條例」第10之2條草案。路透
行政院會日前通過台版晶片法「產業創新條例」第10之2條草案。路透

行政院於日前通過台版晶片法「產業創新條例」第10之2條、第72條修正草案，加碼「前瞻創新研發支出」及「先進製程設備」2大投資抵減租稅優惠，施行期間自明年元旦至明年底止。勤業眾信會計師戴群倫今（23）日表示，加碼2大租稅優惠，可穩固關鍵產業地位，但納稅義務人務必留意3大面向。

戴群倫表示，現行「產創條例」已提供企業有關「研發支出」及「智慧機械或5G系統或資通安全產品或服務」之投資抵減措施，為穩固台灣產業在全球供應鏈的核心領導地位，行政院通過加碼減稅法案，期能成為產業的後盾。

戴群倫表示，此次增訂的租稅獎勵，優惠力道更強，不過其資格條件、適用對象及抵減規定均有所不同，納稅義務人不可不知。第一是留意資格條件，申請公司除須符合最近3年內無違反環保、勞工或食安相關法律且情節重大情事外，當年度研發費用、研發費用占營收淨額（研發密度）比率必須達一定規模，以及營所稅有效稅率須達一定比率才能適用。

戴群倫提醒，前述研發費用及營收淨額，均是按申請公司之個體綜合損益表的科目金額來認定，而非合併報表的概念。至於研發費用及研發密度的規模門檻，將於子法規中訂定。

另外，有效稅率的比率，經濟部參照OECD全球企業最低稅負制之精神，原提出比率不能低於15%，但考量國際間推動全球企業最低稅負制的期程不一，應給予產業適當緩衝期間，本次行政院通過的版本，將明年度有效稅率比率訂為不能低於12%；2024至2029年度則訂為15%，其中2024年度得審酌國際間施行全球企業最低稅負制情形，由行政院核定調整為12%。

第二是留意適用對象，目前並無產業別的限制，但必須是在台灣境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司。而是否符合資格國際供應鏈關鍵地位，必須透過主管機關的審查機制，就申請公司之前瞻創新技術層次及國際供應鏈關鍵程度來審認。主管機關是否會在子法規中加以明訂具體目的審查項，尚待進一步觀望。

最後是留意抵減規定，各項投資抵減金額以不超過當年度應納稅額之30%為限，若合併使用投資抵減，除非有依其他法律規定為最後一年抵減且抵減金額不受限的情況，否則以不超過應納稅額之50%為限。

此外，應留意不得重複適用獎勵，已申請適用「前瞻研發支出」項目者，不得再適用「研發支出」或適用其他為鼓勵研發目的所提供之優惠，例如：研發費用加倍減除；購置設備支出亦不得同時適用「先進製程設備」及「智慧機械或5G系統或資通安全產品或服務」之投資抵減。

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